Bo Pogačar na še eni pirenejski etapi vrnil udarec?

Na kolesarski dirki po Franciji bo danes na sporedu šesta etapa od Tarbesa do Cauterets-Cambasqua (144,9 km). V skupnem seštevku je v sredo prišlo do številnih sprememb, slovenski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) pa je v peti etapi izgubil več kot minuto proti lanskemu zmagovalcu Jonasu Vingegaardu (Jumbo-Visma).

icon-expand Potek šeste etape na dirki po Franciji FOTO: Tour de France V skupnem seštevku je Pogačar zdrsnil na šesto mesto. Za vodilnim Avstralcem Jaijem Hindleyjem (Bora-hansgrohe) ima 1:40 minute zaostanka. Avstralec, sicer zmagovalec lanskega Gira, je dobil peto etapo od Pauja do Larunsa, potem ko se je znašel v zelo številčni ubežni skupini s kar 36 kolesarji. V njej je bil najmočnejši in zadržal 32 sekund prednosti pred ostalimi ubežniki ter favoriti. Je pa Vingegaard storil velik korak proti drugi zaporedni skupni zmagi, saj se je otresel Pogačarja in mu vzel 1:04 minute. V skupnem seštevku je 26-letni Danec drugi s 47 sekundami zaostanka, tretji pa je Italijan Giulio Ciccone (Lidl-Trek), ki zaostaja 1:03 minute. Po zahtevnem dnevu v sedlu kolesarje danes čaka še ena pirenejska etapa s štirimi kategoriziranimi vzponi. Najtežji so zadnji trije, ko si po vrsti sledijo prelazi Aspin (12 km/6,5 odstotka), Tourmalet (17,1 km/7,3 odstotka) in zaključni do Cambasqua (16 km/5,4 odstotka).