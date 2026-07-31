Bo Pogačar napadel še Vuelto? Direktor dirke je velik optimist

"Želimo si Tadeja Pogačarja, potrebujemo ga. Res pa je, da si želimo tudi tekmece takega kalibra, da mu otežijo nalogo. Mislim, da jih bomo imeli," je spletni portal Cyclingnews predstavil željo direktorja Vuelte Guillena, ki seveda ne skriva navdušenja nad dosežki slovenskega asa. "Navdušen bi bil, če pride in pri nas počne tisto, kar zna, torej zmaguje. Prav tako pa si želim, da mu drugi otežujejo stvari, najbrž bo tudi zanje Pogačar poseben izziv. Vsekakor Tadej potrebuje dobre tekmece, da bo lahko užival," je prepričan Guillen, ki meni, da Pogačar v prihodnje ne bo našel lepše možnosti za nastop, kot je letošnja.

Tadej Pogačar FOTO: Profimedia

Trdi, da po Touru ni bil videti posebej izmučen, še vedno naj bi bil močan in motiviran in da bo imel po Vuelti še dovolj časa, da se ustrezno pripravi tudi na svetovno prvenstvo, ki bo na sporedu 14 dni po cilju v Granadi. Direktor nima informacij, kako so se odločili pri ekipi UAE Emirates. "Vsi nestrpno čakamo na njegovo odločitev. Ne le mi organizatorji, ampak tudi navijači. Zadnje informacije o tem je posredoval princ Albert. Sem pa velik optimist, ni okoliščin, ki bi ga prepričale, da ne pride v Španijo," trdi Guillen. Pogačar bi bil na dirki po Španiji seveda izrazit favorit, z zmago pa bi postal deveti kolesar z zmago na vseh treh večtedenskih dirkah. Glavni konkurenti bi mu bili rojak Primož Roglič, Avstrijec Felix Gall in nekateri domači tekmovalci.