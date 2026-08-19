Bo Pogačar razlog, da Roglič ne bo postavil rekorda?

Španija je dežela vina, bikoborb in aktualnih svetovnih nogometnih prvakov, predvsem pa domovina slovite Vuelte – edine preostale tritedenske kolesarske dirke, ki jo mora slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar še osvojiti. Razlog, da mu to doslej še ni uspelo, je preprost – na Dirki po Španiji sploh še ni nastopil dovolj pogosto, nazadnje pa je tam kolesaril pred sedmimi leti, leta 2019.
Pogačar sicer letos pred začetkom španske pentlje velja za glavnega favorita. O njem z izbranimi besedami pišejo tudi tuji mediji, ki ne skoparijo s superlativi. In res je težko reči, kdo oziroma kaj točno lahko ustavi Komendčana, ki to sezono dominira kot le malokdo v zgodovini.
A račune mu bo skušal prekrižati drugi slovenski kolesarski as, Primož Roglič, rekorder po številu zmag na Vuelti.
Roglič pred težko nalogo
Roglič je Vuelto osvojil štirikrat, in sicer v letih 2019, 2020, 2021 in 2024 – večkrat kot kdorkoli drug razen sorekorderja Roberta Herasa. Za 36-letnika je to verjetno ena od zadnjih priložnosti, da postane absoluten rekorder po številu zmag na Dirki po Španiji. A usoda je bila do Rogliča znova neusmiljena – med treningom ga je zbil avtomobil. Zaradi tega je moral izpustiti tako Clasico San Sebastian kot tudi Vuelto a Burgos. Prav omenjeni dirki bi morali predstavljati njegovo zadnjo tekmovalno pripravo pred nastopom na Vuelti.
Dodatno oviro bo Rogliču na poti do rekordnega petega naslova predstavljala tudi prisotnost najboljšega kolesarja na svetu – Tadeja Pogačarja.
Glede na okoliščine, s katerimi se sooča, ima Roglič pred seboj izjemno zahtevno nalogo. Toda če je kdo kos takšnim izzivom, je to Primož Roglič – človek, ki je v svoji karieri že neštetokrat dokazal, da se zna spopasti s težavami in premagati ovire, ki mu stojijo na poti.
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