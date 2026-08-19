Bo Pogačar razlog, da Roglič ne bo postavil rekorda?

Španija je dežela vina, bikoborb in aktualnih svetovnih nogometnih prvakov, predvsem pa domovina slovite Vuelte – edine preostale tritedenske kolesarske dirke, ki jo mora slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar še osvojiti. Razlog, da mu to doslej še ni uspelo, je preprost – na Dirki po Španiji sploh še ni nastopil dovolj pogosto, nazadnje pa je tam kolesaril pred sedmimi leti, leta 2019.

Pogačar sicer letos pred začetkom španske pentlje velja za glavnega favorita. O njem z izbranimi besedami pišejo tudi tuji mediji, ki ne skoparijo s superlativi. In res je težko reči, kdo oziroma kaj točno lahko ustavi Komendčana, ki to sezono dominira kot le malokdo v zgodovini.

A račune mu bo skušal prekrižati drugi slovenski kolesarski as, Primož Roglič, rekorder po številu zmag na Vuelti.