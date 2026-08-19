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Kolesarstvo

Bo Pogačar razlog, da Roglič ne bo postavil rekorda?

Monaco, 19. 08. 2026 19.03 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
Š.Z.
Tadej Pogačar in Primož Roglič

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar se po sedmih letih odsotnosti vrača na španske ceste, kjer velja za prvega favorita za zmago na Dirki po Španiji. Če mu uspe, bo Pogačar postal šele deveti kolesar v zgodovini z zmagami na vseh treh tritedenskih dirkah. Na poti do tega dosežka bo moral premagati tudi Primoža Rogliča, ki bi se s peto zmago na Vuelti povzpel na sam vrh in postal absolutni rekorder po številu zmag na tej prestižni dirki.

Tadej Pogačar
Tadej Pogačar
FOTO: Profimedia

Španija je dežela vina, bikoborb in aktualnih svetovnih nogometnih prvakov, predvsem pa domovina slovite Vuelte – edine preostale tritedenske kolesarske dirke, ki jo mora slovenski kolesarski šampion Tadej Pogačar še osvojiti. Razlog, da mu to doslej še ni uspelo, je preprost – na Dirki po Španiji sploh še ni nastopil dovolj pogosto, nazadnje pa je tam kolesaril pred sedmimi leti, leta 2019.

Pogačar sicer letos pred začetkom španske pentlje velja za glavnega favorita. O njem z izbranimi besedami pišejo tudi tuji mediji, ki ne skoparijo s superlativi. In res je težko reči, kdo oziroma kaj točno lahko ustavi Komendčana, ki to sezono dominira kot le malokdo v zgodovini.

A račune mu bo skušal prekrižati drugi slovenski kolesarski as, Primož Roglič, rekorder po številu zmag na Vuelti.

Primož Roglič
Primož Roglič
FOTO: Profimedia

Roglič pred težko nalogo

Roglič je Vuelto osvojil štirikrat, in sicer v letih 2019, 2020, 2021 in 2024 – večkrat kot kdorkoli drug razen sorekorderja Roberta Herasa. Za 36-letnika je to verjetno ena od zadnjih priložnosti, da postane absoluten rekorder po številu zmag na Dirki po Španiji. A usoda je bila do Rogliča znova neusmiljena – med treningom ga je zbil avtomobil. Zaradi tega je moral izpustiti tako Clasico San Sebastian kot tudi Vuelto a Burgos. Prav omenjeni dirki bi morali predstavljati njegovo zadnjo tekmovalno pripravo pred nastopom na Vuelti.

Primož Roglič in Tadej Pogačar
Primož Roglič in Tadej Pogačar
FOTO: Profimedia

Dodatno oviro bo Rogliču na poti do rekordnega petega naslova predstavljala tudi prisotnost najboljšega kolesarja na svetu – Tadeja Pogačarja.

Glede na okoliščine, s katerimi se sooča, ima Roglič pred seboj izjemno zahtevno nalogo. Toda če je kdo kos takšnim izzivom, je to Primož Roglič – človek, ki je v svoji karieri že neštetokrat dokazal, da se zna spopasti s težavami in premagati ovire, ki mu stojijo na poti.

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KOMENTARJI7

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flojdi
19. 08. 2026 21.40
Nimam pojma.
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0 0
Rudar1
19. 08. 2026 21.30
S Pogačarjem ali brez, žal Rogla ne more več osvojiti tritedenske dirke
Odgovori
+0
1 1
Demo X
19. 08. 2026 21.20
Oh kako bi privoščil Rogliču skupno zmago na Vuelti, a če prideta oba uspešno do konca dvomim da bo Roglič na drugem mestu..
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+2
2 0
Martinović
19. 08. 2026 21.14
Predlagam Rogliču, da se šlepa na UAE ekipi do 18. etape, tam pa spusti Pogačarju 2 minuti, se tako maščuje in vnese ponovno slogo in mir med navijače obeh.
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-2
1 3
Brus1234
19. 08. 2026 21.01
Pogiju karte kažejo padec, po tretjini dirke. Mogoče bo prišel do cilja, ampak ne kot zmagovalec.
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+0
1 1
ReAnDa
19. 08. 2026 20.54
Pravljica tule zgoraj. Napihnjeno.
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+1
1 0
kryptix
19. 08. 2026 20.42
Razlog je Roglič sam..isto kot leta 2020.
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+1
1 0
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