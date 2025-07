Bo prihod novega športnega direktorja v Rogličevi ekipi odprl vrata Evenepoelu?

Rolf Aldag je v zadnjih sezonah pomembno prispeval k preobrazbi ekipe, ki je med drugim slavila zmago Jaia Hindleyja na Giru 2022, zmago Primoža Rogliča na Vuelti 2024 in tretje mesto Floriana Lipowitza na letošnjem Touru. S temi dosežki so v ekipi dosegli cilje, ki so si jih zastavili pred štirimi leti, zdaj pa, kot je dejal vodja ekipe Ralph Denk, je čas za novo smer.