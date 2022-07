Bo Roglič primoran izpustiti letošnjo Vuelto?

Kolesarski portal Cyclinguptodate, ki se sklicuje na ameriški ESPN in nemški Eurosport, je tako povzel informacije, da naj bi bile poškodbe Primoža Rogliča hujše, kot se je zdelo sprva, oziroma da si pri padcu v peti etapi ni poškodoval samo rame.

Grd padec v tej etapi, po katerem si je sicer Roglič kar sam naravnal izpahnjeno ramo, naj bi tako povzročil tudi poškodbo dveh vretenc. Zaradi bolečin v hrbtu je imel slovenski kolesarski as sicer po padcu že težave in ni mogel ostati v stiku z najboljšimi, obenem pa so se v njegovi ekipi odločili, da bo pomočnik Jonasa Vingegaarda. Ta je imel po peti etapi boljše izhodišče v skupnem seštevku, pozneje pa je dvakratnemu zmagovalcu Tadeju Pogačarju tudi prevzel vodstvo na dirki in je zdaj tik pred skupno zmago na letošnjem Touru.