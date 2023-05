Bo Roglič 'udaril' na kraljevski etapi ali bo čakal na kronometer?

Kolesarji se bodo tako rekoč od samega začetka začeli rahlo vzpenjati proti prvemu prelazu Campolongo. Kategoriziran je sicer le zadnji del, a je vzpon daljši in precej težji, kot kažejo številke (3,9 km/7 %). Dan v visokih gorah se bo nadaljeval s prelazom Valparola, ki je sicer položnejši, a zato dolg 14,1 km. Povprečni naklon je 5,6 %, v zadnjih osmih kilometrih pa se giblje nad 6,5 odstotka. Težji del nato šele prihaja, saj bo po spustu na vrsti prelaz Giau (9,9 km/9,3 %). Za konec pa prihaja še dvodelni vzpon: najprej na prelaz treh križev (Tre Croci, 7,9 km/7,2 %), nato pa po položnejšem delu še ciljni klanec do Lavareda. Predvsem zadnji štirje kilometri se postavijo pokonci s povprečnim naklonom 11,7 odstotka.

Do procesije v Rimu v nedeljo se obeta troboj za skupno zmago. Danes in jutri bodo rožnato majico lovili vodilni Britanec Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), drugouvrščeni Primož Roglič (+0:29) in tretji Portugalec Joao Almeida (+0:39) iz ekipe UAE Team Emirates.