Roglič z drugim mestom na kronometru oblekel rožnato majico

Primož Roglič je na 13,7-kilometrsko traso zapeljal kot eden izmed širokega kroga favoritov za zmago na kronometru. Po edinem vmesnem merjenju vmesnega časa se je na samem vrhu izenačil z Mathiasom Vackom , s Čehom sta bila za dve sekundi hitrejša od Jaya Vinea in pet od Britanca Joshue Tarlinga , ki je v cilju sedel na mestu vodilnega.

35-letni slovenski kolesarski as se je do zadnjih metrov boril za etapno zmago, na koncu pa je ciljno črto prečkal sekundo za Tarlingom, čigar vodstva po nastopu Rogliča ni ogrozil več nihče. Tretji je bil Vine.

Za Britanca je to sploh prvi nastop na Dirki po Italiji, že na drugi etapi pa je postal najmlajši zmagovalec kronometra v zgodovini Gira.

"Če sem iskren, sploh ne morem verjeti, presrečen sem. Čakanje ni bilo prijetno, nočem ga ponoviti, bil je dolg dan. Najbolj sem se bal favoritov, Wouta van Aerta , Pedersena in še zlasti Rogliča, ki me je zelo prestrašil. Zares je bil stresen dan," je po zmagi dejal 21-letni Tarling.

Za nekaj drame je ob koncu etape poskrbel Mads Pedersen , zmagovalec uvodne etape Gira, ki je vse do zadnjega ohranjal možnosti za ubranitev rožnate majice. Danec je imel pred začetkom kronometra deset sekund prednosti pred Rogličem, v cilj pa je prišel enajst sekund za Slovencem, kar pomeni, da je Roglič za sekundo prevzel vodstvo v skupnem seštevku. Tretje mesto z zaostankom petih sekund zaseda Vacek.

"Nisem pretirano razmišljal o tem, kako mi bo šlo. Preprosto sem zaštartal in poskusil dati vse od sebe. Na koncu je šlo zelo na tesno in zelo sem zadovoljen z rezultatom. Že med dirkanjem sem vedel, da sem blizu, potem pa sem bil nekoliko prekratek. Sem v dobri formi, sem pripravljen, srečen in počutim se dobro," je v prvem odzivu za organizatorja dirke razplet etape komentiral Roglič.

Na lanskem Giru je Tadej Pogačar rožnato majico oblekel po drugi etapi, na koncu pa tudi dobil italijansko pentljo. Se bo letos zgodba ponovila še z drugim Slovencem? "Zaenkrat je isto samo to, da sem tudi jaz vodstvo prevzel na drugi dan, preostalo pa bomo videli sproti. Še daleč je do konca dirke, gremo dan za dnem, seveda pa je za nas uvrstitev v skupnem seštevku najbolj pomembna," je še povedal novi vodilni.