Bodo na svoj račun prišli ubežniki ali pa bodo Pogačarja spet 'zasrbele' noge?

Teren je namreč ob koncu razgiban, a ne toliko zahteven in prestižen, da bi se v boj za etapno zmago vpletle ekipe najboljših kolesarjev. Tadej Pogačar je prav tako mnenja, da bi lahko današnji dan pripadel tistim, ki si bodo v začetku etape nabrali večjo prednost. "To je dobra etapa za pobeg. A pustimo se presenetiti, kdo bo jutri najbolj pritiskal na pedala od začetka in kako se bo etapa odvijala," je v Padovi dan prej dejal slovenski as. Ta bo, kot piše STA, zadnje tri dni Gira začel s prednostjo 7:42 pred najbližjimi zasledovalci. Drugi v seštevku je Kolumbijec Daniel Martinez (Bora-hansgrohe), tretji pa Britanec Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), ki zaostaja 8:04 minute.