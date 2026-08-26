Bodo Pogačarja tudi na razgibani trasi 'zasrbele' noge?

Tadej Pogačar je že v prvi pravi gorski etapi Vuelte pokazal, da je prepričljivo najmočnejši kolesar na dirki. Na "kraju zločina" svoje prve etapne zmage na tritedenskih preizkušnjah (Andora, 2019) je po uvodni zmagi na kronometru zdaj dodal še drugo slavje, skupno pa peto na Vuelti. Prve tri je prav dobil ob debiju leta 2019.
Slovenski as je ciljno črto v andorski prestolnici prečkal 2:39 minute pred drugouvrščenim Belgijcem Jarnom Widarjem, tretje mesto pa je zasedel Avstrijec Felix Gall. Drugi najboljši Slovenec je bil Primož Roglič v prvi zasledovalni skupini, na koncu pa zasedel sedmo mesto.
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