Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Kolesarstvo

Bodo Pogačarja tudi na razgibani trasi 'zasrbele' noge?

Madrid, 26. 08. 2026 07.20 pred 17 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Tadej Pogačar

Ob prihodu karavane v Španijo je na Vuelti na sporedu razmeroma razgibana etapa od Falseta do Roquetesa (173,3 km). V peto etapo slovenski kolesar Tadej Pogačar vstopa s prednostjo 3:21 minute naskoka pred Primožem Rogličem, ki je skočil na drugo mesto, in 3:32 minute pred Špancem Enricom Masom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tadej Pogačar je že v prvi pravi gorski etapi Vuelte pokazal, da je prepričljivo najmočnejši kolesar na dirki. Na "kraju zločina" svoje prve etapne zmage na tritedenskih preizkušnjah (Andora, 2019) je po uvodni zmagi na kronometru zdaj dodal še drugo slavje, skupno pa peto na Vuelti. Prve tri je prav dobil ob debiju leta 2019.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Slovenski as je ciljno črto v andorski prestolnici prečkal 2:39 minute pred drugouvrščenim Belgijcem Jarnom Widarjem, tretje mesto pa je zasedel Avstrijec Felix Gall. Drugi najboljši Slovenec je bil Primož Roglič v prvi zasledovalni skupini, na koncu pa zasedel sedmo mesto.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
kolesarstvo vuelta pogačar

Pogačar po novi gala predstavi: Zdaj bo gotovo manj stresno

24ur.com 'V 15. etapi smo res skušali zlomiti Pogačarja. Z visokim tempom na klance. Letos je bil nepremagljiv'
24ur.com Pogačar poskusil napasti rumeno majico, tempo narekoval tudi Roglič
24ur.com Roglič se bo v lov na četrto zmago na Vuelti spustil z zobom manj
24ur.com Roglič po etapni zmagi pred novim 184,5 km dolgim izzivom
24ur.com Skjelmoseju etapa, Roglič sledil konkurentom za skupno zmago
24ur.com Bo Roglič po doslej najtežji etapi še dodatno ušel najbližjim zasledovalcem?
24ur.com Na kronometru do zmage Evenepoel, Pogačar drugi, Roglič tretji
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ana Ivanović razkrila, kako vzgaja svoje tri sinove
Ime, ki ga je proslavil slavni grški junak: koliko Odisejev živi v Sloveniji?
Ime, ki ga je proslavil slavni grški junak: koliko Odisejev živi v Sloveniji?
To je ena najpomembnejših stvari, ki jih lahko po porodu naredite zase in za dojenčka
To je ena najpomembnejših stvari, ki jih lahko po porodu naredite zase in za dojenčka
Petčlanska družina živi v stanovanju z eno spalnico
Petčlanska družina živi v stanovanju z eno spalnico
zadovoljna
Portal
Dopust brez načrtovanja, hitenja in skrbi? Tunizija ponuja recept za oddih v dvoje
Trdi, da je prelepa za zmenke
Trdi, da je prelepa za zmenke
Barvna maskara je nazaj: kako jo nositi?
Barvna maskara je nazaj: kako jo nositi?
Vadba za dolgoživost: 5 gibov, ki jih ljudje najpogosteje izgubimo po 50. letu
Vadba za dolgoživost: 5 gibov, ki jih ljudje najpogosteje izgubimo po 50. letu
vizita
Portal
Pri 28 letih je bila popolnoma zdrava, en sam obisk stranišča je spremenil vse
Pazite na čas uživanja kave ob dodajanju železa
Pazite na čas uživanja kave ob dodajanju železa
Prezgodnja menopavza prinaša večje tveganje za visok krvni tlak
Prezgodnja menopavza prinaša večje tveganje za visok krvni tlak
Kdaj jemo zajtrk, lahko vpliva na dolžino življenja
Kdaj jemo zajtrk, lahko vpliva na dolžino življenja
cekin
Portal
Napredovanje ni vedno zmaga: zakaj mnogi že po enem letu obžalujejo višji položaj
Nehajte otrokom govoriti, da lahko dosežejo vse: psihologinja opozarja, da jim to lahko celo škodi
Nehajte otrokom govoriti, da lahko dosežejo vse: psihologinja opozarja, da jim to lahko celo škodi
Zaradi te hrane lahko na službenem kosilu hitro naredite slab vtis
Zaradi te hrane lahko na službenem kosilu hitro naredite slab vtis
Zakaj ljudje skrivajo denar pred partnerjem? Vsak tretji priznava finančne skrivnosti
Zakaj ljudje skrivajo denar pred partnerjem? Vsak tretji priznava finančne skrivnosti
moskisvet
Portal
Župnik po 37 letih razkril skrivno ljubezen: "Zdaj se bom poročil"
Seksi ragbistka obnorela moške: zaradi nje se učijo pravil ragbija
Seksi ragbistka obnorela moške: zaradi nje se učijo pravil ragbija
Japonska premierka o ščurku: 'Ko so ga odstranili, sem se počutila osamljeno'
Japonska premierka o ščurku: 'Ko so ga odstranili, sem se počutila osamljeno'
Kako poleti ohraniti svežino in se izogniti neprijetnim vonjavam
Kako poleti ohraniti svežino in se izogniti neprijetnim vonjavam
dominvrt
Portal
Lahko prihranite več kot 4.000 evrov, če se odločite za menjavo peči
Kako pravilno oprati vzglavnik, da bo ostal puhast in svež
Kako pravilno oprati vzglavnik, da bo ostal puhast in svež
Majhne plenilke iz rastlinskega sveta: kako jih gojiti doma
Majhne plenilke iz rastlinskega sveta: kako jih gojiti doma
Imate majhno dnevno sobo? Ti preprosti triki jo lahko optično povečajo
Imate majhno dnevno sobo? Ti preprosti triki jo lahko optično povečajo
okusno
Portal
Odlična ideja za hranljiv zajtrk, ki ga lahko pripravite vnaprej
Družinsko kosilo brez kompliciranja: vse pripravite na enem pekaču in v manj kot uri
Družinsko kosilo brez kompliciranja: vse pripravite na enem pekaču in v manj kot uri
Deževen poletni dan kliče po enolončnici: 5 odličnih receptov, ki pogrejejo in nasitijo
Deževen poletni dan kliče po enolončnici: 5 odličnih receptov, ki pogrejejo in nasitijo
Najboljši recept za domačo paradižnikovo mezgo
Najboljši recept za domačo paradižnikovo mezgo
voyo
Portal
Prekrokana noč 2
Živalska patrulja
Živalska patrulja
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Masterchef Slovenija S12
Masterchef Slovenija S12
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907