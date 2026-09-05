Bodo Rogliča 'zasrbele' noge na zahtevni gorski etapi?

Vodilni po 13 etapah je še naprej domačin Enric Mas, ki ima pred Rogličem 1:45 minute prednosti, tretjeuvrščeni Avstrijec Felix Gall pa zaostaja 2:06 minute. V deseterici je po sijajni četrtkovi predstavi in prvi zmagi na tritedenskih pentljah trdno zasidran tudi Jakob Omrzel. Trenutno je šesti z zaostankom 4:59 minute, a le pol minute za vodilnim v razvrstitvi mladih kolesarjev, Britancem Oscarjem Onleyjem.
Favorite za skupno zmago čaka zahtevna etapa s 4100 višinskimi metri. Po razgibanem terenu v prvi polovici trase, ki bo bistven za sestavo močne ubežne skupine, kolesarje v zadnjem delu čakajo trije kategorizirani vzponi.
Najprej Puertoviejo (10,5 km/5,4 %), nato pa še Puerto de Locubin (8,8 km/5,1 %). Oba bosta zgolj ogrevanje za ciljni vzpon na Sierra de La Pandero. Gre za 11,8 km dolg klanec s povprečnim naklonom 7,5 odstotka.
Ob Rogliču in Omrzelu na dirki v drugačnih vlogah nastopajo še Gal Glivar, Matevž Govekar, Roman Jermakov in Domen Novak, medtem ko je, kot še piše STA, premočno vodilni v skupnem seštevku Tadej Pogačar grdo padel v osmi etapi in predčasno sklenil svoj drugi nastop na Vuelti.
Izraz 'tritedenska pentlja' se nanaša na tri najprestižnejše cestne kolesarske dirke na svetu, ki trajajo tri tedne: Dirka po Franciji (Tour de France), Dirka po Italiji (Giro d'Italia) in Dirka po Španiji (Vuelta a España). Te dirke so znane po svoji izjemni fizični zahtevnosti, saj kolesarji v 21 tekmovalnih dneh premagajo tisoče kilometrov, vključno z zelo zahtevnimi gorskimi etapami, kar od njih zahteva vrhunsko vzdržljivost in taktično premišljenost.
Gorski vzponi na kolesarskih dirkah so razvrščeni v kategorije (od najlažje četrte do najtežje, ki se imenuje 'izven kategorije' ali 'hors catégorie'), da bi se določila njihova težavnost. Kategorizacija temelji na dolžini vzpona, povprečnem naklonu in strmini ceste. Ta sistem služi za točkovanje gorskih ciljev, kjer kolesarji, ki prvi prečkajo vrh, prejmejo točke za razvrstitev najboljšega hribolazca, kar pogosto vodi do boja za prestižno pikčasto majico.
Vuelta a España, pogosto imenovana kar Vuelta, je ena od treh velikih kolesarskih dirk (Grand Tours). Prvič se je odvila leta 1935 in se je sčasoma razvila v enega najpomembnejših dogodkov v kolesarskem koledarju, ki se običajno odvija konec poletja. Dirka je znana po svojem izjemno zahtevnem terenu, saj pogosto vključuje strme in eksplozivne zaključne vzpone, kar jo dela zelo priljubljeno med hribolazci in kolesarji, ki iščejo izzive v vročih španskih razmerah.
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