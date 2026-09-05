Bodo Rogliča 'zasrbele' noge na zahtevni gorski etapi?

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Vodilni po 13 etapah je še naprej domačin Enric Mas, ki ima pred Rogličem 1:45 minute prednosti, tretjeuvrščeni Avstrijec Felix Gall pa zaostaja 2:06 minute. V deseterici je po sijajni četrtkovi predstavi in prvi zmagi na tritedenskih pentljah trdno zasidran tudi Jakob Omrzel. Trenutno je šesti z zaostankom 4:59 minute, a le pol minute za vodilnim v razvrstitvi mladih kolesarjev, Britancem Oscarjem Onleyjem.

Favorite za skupno zmago čaka zahtevna etapa s 4100 višinskimi metri. Po razgibanem terenu v prvi polovici trase, ki bo bistven za sestavo močne ubežne skupine, kolesarje v zadnjem delu čakajo trije kategorizirani vzponi.

Primož Roglič FOTO: Profimedia

Najprej Puertoviejo (10,5 km/5,4 %), nato pa še Puerto de Locubin (8,8 km/5,1 %). Oba bosta zgolj ogrevanje za ciljni vzpon na Sierra de La Pandero. Gre za 11,8 km dolg klanec s povprečnim naklonom 7,5 odstotka.

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Ob Rogliču in Omrzelu na dirki v drugačnih vlogah nastopajo še Gal Glivar, Matevž Govekar, Roman Jermakov in Domen Novak, medtem ko je, kot še piše STA, premočno vodilni v skupnem seštevku Tadej Pogačar grdo padel v osmi etapi in predčasno sklenil svoj drugi nastop na Vuelti.

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