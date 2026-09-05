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Kolesarstvo

Bodo Rogliča 'zasrbele' noge na zahtevni gorski etapi?

Almeria, 05. 09. 2026 07.23 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
M.J.
Primož Roglič

Kolesarje na dirki po Španiji čaka nova zahtevna gorska etapa. Na 154,5 km dolgi trasi od Jaena do Sierre de La Pandere jih čaka 4100 višinskih metrov, najtežji del pa prihaja ob koncu s ciljnim vzponom. Od Slovencev bosta Primož Roglič in Jakob Omrzel branila visoki uvrstitvi v skupnem seštevku.

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Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vodilni po 13 etapah je še naprej domačin Enric Mas, ki ima pred Rogličem 1:45 minute prednosti, tretjeuvrščeni Avstrijec Felix Gall pa zaostaja 2:06 minute. V deseterici je po sijajni četrtkovi predstavi in prvi zmagi na tritedenskih pentljah trdno zasidran tudi Jakob Omrzel. Trenutno je šesti z zaostankom 4:59 minute, a le pol minute za vodilnim v razvrstitvi mladih kolesarjev, Britancem Oscarjem Onleyjem.

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Favorite za skupno zmago čaka zahtevna etapa s 4100 višinskimi metri. Po razgibanem terenu v prvi polovici trase, ki bo bistven za sestavo močne ubežne skupine, kolesarje v zadnjem delu čakajo trije kategorizirani vzponi.

Primož Roglič
Primož Roglič
FOTO: Profimedia

Najprej Puertoviejo (10,5 km/5,4 %), nato pa še Puerto de Locubin (8,8 km/5,1 %). Oba bosta zgolj ogrevanje za ciljni vzpon na Sierra de La Pandero. Gre za 11,8 km dolg klanec s povprečnim naklonom 7,5 odstotka.

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Ob Rogliču in Omrzelu na dirki v drugačnih vlogah nastopajo še Gal Glivar, Matevž Govekar, Roman Jermakov in Domen Novak, medtem ko je, kot še piše STA, premočno vodilni v skupnem seštevku Tadej Pogačar grdo padel v osmi etapi in predčasno sklenil svoj drugi nastop na Vuelti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Razlagalnik

Izraz 'tritedenska pentlja' se nanaša na tri najprestižnejše cestne kolesarske dirke na svetu, ki trajajo tri tedne: Dirka po Franciji (Tour de France), Dirka po Italiji (Giro d'Italia) in Dirka po Španiji (Vuelta a España). Te dirke so znane po svoji izjemni fizični zahtevnosti, saj kolesarji v 21 tekmovalnih dneh premagajo tisoče kilometrov, vključno z zelo zahtevnimi gorskimi etapami, kar od njih zahteva vrhunsko vzdržljivost in taktično premišljenost.

Gorski vzponi na kolesarskih dirkah so razvrščeni v kategorije (od najlažje četrte do najtežje, ki se imenuje 'izven kategorije' ali 'hors catégorie'), da bi se določila njihova težavnost. Kategorizacija temelji na dolžini vzpona, povprečnem naklonu in strmini ceste. Ta sistem služi za točkovanje gorskih ciljev, kjer kolesarji, ki prvi prečkajo vrh, prejmejo točke za razvrstitev najboljšega hribolazca, kar pogosto vodi do boja za prestižno pikčasto majico.

Vuelta a España, pogosto imenovana kar Vuelta, je ena od treh velikih kolesarskih dirk (Grand Tours). Prvič se je odvila leta 1935 in se je sčasoma razvila v enega najpomembnejših dogodkov v kolesarskem koledarju, ki se običajno odvija konec poletja. Dirka je znana po svojem izjemno zahtevnem terenu, saj pogosto vključuje strme in eksplozivne zaključne vzpone, kar jo dela zelo priljubljeno med hribolazci in kolesarji, ki iščejo izzive v vročih španskih razmerah.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
kolesarstvo vuelta pogačar roglič omrzel

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KOMENTARJI3

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lcePower
05. 09. 2026 08.40
AI pted zadnjima dvema gorskima etapama in kronometrom daje prednost Roglicu pred Masom.. ti dve gorski etapi sta z vec krajsimi zelo strmimi vzponi, do 12%, kar je bolj po godu Roglicu, Mas ima raje dolg enakomeren klanc, v kronometru je ba baje mas povprecen
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0 0
MajaZzz
05. 09. 2026 08.32
Zasrbele ali zabolele...nekaj od tega bo.
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+1
1 0
apodgra
05. 09. 2026 08.13
Če bo osvojil drugo mesto na La Vuleti, bo to zelo dober rezultat, glede na vse okoliščine , ki so bile prisotne. Niti se ni vedelo ali bo sploh nastopil na tej dirki , po poškodbi oziroma ,ko ga je podrl avtomobil. Tudi leta imajo svojo pomembni vlogo. V vsakem športu se vsako leto pozna in ima velik vliv na motorične sposobnosti človeka.
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0 0
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