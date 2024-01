Bora-Hansgrohe našega asa Primoža Rogliča potrdila sodelovanje z Red Bullom

"Z današnjo odločitvijo smo odpravili pomembno oviro. Temelji našega partnerstva z Red Bullom so zdaj uradno postavljeni. To je zelena luč, ki smo jo čakali, da lahko nadaljujemo s formalnostmi in številnimi posebnimi deli sodelovanja," je dejal vodja nemške ekipe Ralph Denk.

"Vsi v kolesarstvu vedo, kako pomembne so osnove in priprave za uspeh. Zato se zdaj tega koraka lotevamo s potrebnim premislekom in odločnostjo. Nadaljnje podrobnosti partnerstva bomo predstavili med sezono," je še dodal Denk.