Bosta Roglič in Tratnik znova združila moči?

Ko je Ralph Denk , šef kolesarske ekipe Bora Hansgrohe, pred letom dni, tik pred zadnjim spomenikom sezone 2023 (dirko po Lombardiji) potrdil, da bodo v novo sezono svetovne serije vstopili močnejši za Primoža Rogliča , je bil primoran odgovoriti na številna podvprašanja. Tudi, ali je Kisovčan izrazil kakšno dodano željo po prihodu koga od pomočnikov. Denimo Jana Tratnika , ki si ga je neskončno želel pri takratni Jumbo Vismi. " Slovenci so izjemni kolesarji, ampak v tem trenutku ne bo nikogar dodatno. Imamo 30 kolesarjev in njegove želje po slovenskem pomočniku niso bile del naših pogajanj, " je oktobra lani povedal nemški šef ekipe.

A po prvih dirkah letošnje sezone, privajanju Rogliča na drugačen sistem, kot so ga vzpostavili njegovi nizozemski delodajalci, je morda vsem v ekipi bolj jasno, kaj še potrebujejo. Bolj natančno, kaj potrebuje prvi Slovenec, ki se lahko pohvali z zmago na Giru in Vuelti. Odgovor je Jan Tratnik, ki naj bi bil po poročanju specializiranega kolesarskega portala GCN tik pred sklenitvijo dogovora z Boro Hansgrohe. Jasno je, na uradno potrditev bo treba počakati do 1. avgusta, kot je zapisano v pravilih Mednarodne kolesarske zveze (UCI).

Zmagovalec belgijske klasike Omloop Het Nieuwsblad ne velja le za izjemnega kolesarja, sposobnega zmagovanja etapnih dirk, ampak tudi za velikega Rogličevega prijatelja. Obenem pa je jasno, da je v najtežjih trenutkih neskončno pomembno imeti v ekipi rojaka.

Tratnik v postavi za Giro in Tour

Za kako izjemnega posameznika gre, ni treba posebej poudarjati, v ekipi Visma Lease a Bike pa so ga že uvrstili na seznam kolesarjev, ki bodo nastopili na dirki po Italiji in nato še dirki po Franciji. Zagotovo preizkušnji, na katerih bo imel pomembno vlogo pri uresničevanju zastavljenih ciljev. Tratnik je sicer leta 2020, kot član Bahrain Victoriousa, že okusil slast zmage na italijanski pentlji.