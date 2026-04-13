Kolesarstvo

'Pogačar je dirko končal na četrtem kolesu, naslednje leto pridemo po smetano'

Roubaix, 13. 04. 2026 14.28 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Matic Flajšman A.M.
Pariz-Roubaix

Slovenski zvezdnik Tadej Pogačar je na dirki Pariz–Roubaix lovil zmago na še zadnjem kolesarskem spomeniku, ki ga doslej še ni osvojil. Končal je na drugem mestu, njegovo 258,3 kilometra dolgo preizkušnjo pa so zaznamovale številne težave s kolesom, o katerih je v ekskluzivnem pogovoru spregovoril njegov mehanik Boštjan Kavčnik.

Tadeju Pogačarju se je na dirki Pariz–Roubaix pot do zmage začela zapletati že 120 kilometrov pred ciljem, ko se mu je pripetila prva okvara, zaradi katere je moral dvakrat menjati kolo. Ko je ujel glavnino, zapletov še ni bilo konec. Dogodila se mu je še ena okvara, tudi tokrat pa se je uspešno priključil tekmecem za zmago, ki mu jo je v sprintu speljal Wout van Aert.

"Napetost se je začela stopnjevati, potem pa je počilo. Uredili smo, kar smo lahko. Prvič kolesa nismo mogli takoj zamenjati, potem smo ga. Sledil je še en defekt, tako da je dirko končal na četrtem kolesu," je v pogovoru za našo spletno stran uvodoma povedal Boštjan Kavčnik.

V takšnih trenutkih je najpomembneje, da ekipa ostane mirna in sprejema pravilne odločitve. "Sam imam v glavi, da mu čim hitreje predam kolo. Pritisk sicer malo naraste, ampak načeloma je to že postala rutina. Vsak je bil na svojem mestu, drugače bi bilo, če bi bil Tadej sam. Dirka je bila sicer super, manjkala pa je smetana na torti, ki jo pridemo iskat naslednje leto," je nadaljeval mehanik slovenskega kolesarskega asa.

Tadej Pogačar po dirki Pariz–Roubaix
Tadej Pogačar po dirki Pariz–Roubaix
FOTO: Marko Rebolj

"Pri prvem defektu je šlo za obe kolesi, sprednje in zadnje, pri drugem pa samo za zadnje. Ob prihodu na velodrom je kolo spuščalo neobičajne glasove, ampak to ni razlog, zaradi katerega ne bi mogel zmagati. Kolesa so potolčena, sploh od tistih, ki padajo. Tukaj so poškodbe koles in kolesarjev zaradi terena in hitrosti večje kot na ostalih dirkah. Hitrost je bila najvišja doslej. Na kolesa dajemo širše gume, tako da gre hitreje. Ne vem, kam gremo," je zaključil Kavčnik.

kolesarstvo Pariz–Roubaix tadej pogačar

