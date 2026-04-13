'Pogačar je dirko končal na četrtem kolesu, naslednje leto pridemo po smetano'

Tadeju Pogačarju se je na dirki Pariz–Roubaix pot do zmage začela zapletati že 120 kilometrov pred ciljem, ko se mu je pripetila prva okvara, zaradi katere je moral dvakrat menjati kolo. Ko je ujel glavnino, zapletov še ni bilo konec. Dogodila se mu je še ena okvara, tudi tokrat pa se je uspešno priključil tekmecem za zmago, ki mu jo je v sprintu speljal Wout van Aert.

"Napetost se je začela stopnjevati, potem pa je počilo. Uredili smo, kar smo lahko. Prvič kolesa nismo mogli takoj zamenjati, potem smo ga. Sledil je še en defekt, tako da je dirko končal na četrtem kolesu," je v pogovoru za našo spletno stran uvodoma povedal Boštjan Kavčnik.

V takšnih trenutkih je najpomembneje, da ekipa ostane mirna in sprejema pravilne odločitve. "Sam imam v glavi, da mu čim hitreje predam kolo. Pritisk sicer malo naraste, ampak načeloma je to že postala rutina. Vsak je bil na svojem mestu, drugače bi bilo, če bi bil Tadej sam. Dirka je bila sicer super, manjkala pa je smetana na torti, ki jo pridemo iskat naslednje leto," je nadaljeval mehanik slovenskega kolesarskega asa.

Tadej Pogačar po dirki Pariz–Roubaix FOTO: Marko Rebolj