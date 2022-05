Bouwman po treh letih nasledil Rogliča

Toda ekipi Trek-Segafreda, ki je garala za vodilnega Juana Lopeza , in Ineosa, sta z narekovanjem ritma do konca zmanjšali zaostanek za vodilno skupino, ki se je skrčila na štiri kolesarje. V njej se je +za napad najprej odločil Dumoulin, nato je kazalo, da bo ušel Formolo, na koncu je z napadi poskušal tudi Mollema. Bouwman je bil že v težavah, na zadnjem kategoriziranem vzponu je že zaostajal 20 sekund, toda našel je moč, da se je še enkrat pridružil vodilni trojki.

Nekaj časa je kazalo, da bi se lahko boril tudi za vodstvo v skupnem seštevku. Bil je član ubežne skupine, ki je na začetku – skupina se je izoblikovala po 70 kilometrih vožnje, štela sedem močnih kolesarjev, vsi so si sicer v prvih etapah že nabrali zaostanek. A Bouwmanov je bil najmanjši, tako da je bil, ko so imeli ubežniki pet minut in pol prednosti, že v virtualnem vodstvu.

"Ne morem verjeti. Bil je brutalen dan, toda v zaključku sva s Tomom Dumoulinom , ki je zame opravil veliko dela, izkoristila številčno premoč. Tom mi je omogočil, da sem ohranil največ moči med ubežniki in z dolgim sprintom prišel do zmage," je bil na cilju vzhičen zmagovalec, ki je prevzel tudi vodstvo v točkovanju gorskih ciljev, saj je bil najboljši na treh od štirih kategoriziranih vzponov.

Ob koncu Dumoulin ni mogel odgovarjati na napade, a je vse do zadnjega s svojim ritmom dohiteval tekmece. V zadnjih dveh kilometrih je tudi narekoval ritem, pomagal ekipnemu kolegu, ki je njegovo pomoč izkoristil in svoji ekipi po treh letih priboril etapno zmago na Giru. Zadnji zmagovalec iz nizozemske ekipe je bil Primož Roglič, ki je dobil kronometer v San Marinu.

Solidno je v etapi od Diamanteja do Potenze, ki je bila dolga 196 kilometrov in je vsebovala štiri gorske cilje, enega prve, dva druge in enega tretje kategorije, kolesaril tudi edini slovenski kolesar Domen Novak (Bahrain Victorious), na cilj je prišel med prvimi v glavnini. Ta je zaostala dve minuti in 59 sekund, zasedel pa je 20. mesto, v skupnem seštevku pa je s 112. napredoval na 61., njegov zaostanek znaša 26 minut in 49 sekund.

V skupnem seštevku je vodstvo zadržal Španec Juan Lopez (Trek-Segafredo), ki ima 38 sekund prednosti pred Nemcem Lennardom Kämno.

Osma etapa bo spet nekoliko lažja, ne sicer ravninska, a brez posebej zahtevnih vzponov. Njen start in cilj bo v Neaplju.

* Izidi:

1. Koen Bouwman (Niz/Jumbo-Visma) 05:12:30

2. Bauke Mollema (Niz/Trek-Segafredo) + 0:02

3. Davide Formolo (UAE Emirates) isti čas

4. Tom Dumoulin (Niz/Jumbo-Visma) 0:19

5. Davide Villella (Ita/Cofidis) 2:25

6. Lennard Kämna (Nem/Bora-hansgrohe) 2:59

7. Vincenzo Albanese (Ita/EOLO-Kometa)

8. Joao Almeida (Por/UAE Emirates)

9. Alejandro Valverde (Špa/Movistar)

10. Richard Carapaz (Ekv/Ineos Grenadiers)

...

20. Domen Novak (Slo/Bahrain-Victorious) isti čas

- skupni vrstni red:

1. Juan Lopez (Špa/Trek-Segafredo) 28:39:05

2. Lennard Kämna (NemR/Bora-hansgrohe + 0:38

3. Rein Taaramae (Est/Intermarche-Wanty-Gobert) 0:58

4. Simon Yates (VBr/BikeExchange-Jayco) 1:42

5. Mauri Vansevenant (Bel/Quick-Step Alpha Vinyl) 1:47

6. Wilco Kelderman (Niz/Bora/Hansgrohe) 1:55

7. Joao Almeida (Por/UAE Emirates) 1:58

8. Pello Bilbao (Špa/Bahrain Victorious) 2:00

9. Richie Porte (Avs/Ineos/Grenadiers) 2:04

10. Romain Bardet (Fra/DSM) 2:06

...

61. Domen Novak (Slo/Bahrain Victorious) 26:49