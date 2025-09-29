Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športi KolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Kolesarstvo

Na kronometru osvojil bron, na cestni dirki si je zlomil zapestje

Kigali, 29. 09. 2025 13.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , S.V.
Komentarji
0

Belgijski kolesar Ilan Van Wilder je po padcu na cestni dirki svetovnega prvenstva v Kigaliju predčasno končal sezono. 25-letnik si je zlomil levo zapestje in tako ostal brez nastopa na prihajajočem evropskem prvenstvu, je sporočila njegova ekipa Soudal Quick-Step. V Ruandi je presenetljivo osvojil bron v vožnji na čas.

Jay Vine, Remco Evenepoel in Ilan Van Wilder
Jay Vine, Remco Evenepoel in Ilan Van Wilder FOTO: AP

Ilan Van Wilder je v kronometru zaostal le za svetovnim prvakom in rojakom Remcom Evenepoelom ter srebrnim Avstralcem Jayem Vinom. Za vsega dobro sekundo pa je v boju za bron ugnal slovenskega asa Tadeja Pogačarja.

Preberi še Izjemni, neponovljivi Pogačar pometel s konkurenco in ubranil naslov svetovnega prvaka

V nedeljo je nato slovenski zvezdnik Pogačar še drugič zapovrstjo postal svetovni prvak na cestni dirki, za Van Wilderja pa se je ta končala predčasno. Belgijec je bil namreč udeležen v padcu pri visoki hitrosti, kasneje pa ni mogel nadaljevati dirke, v kateri je bil predviden za glavnega pomočnika Evenepoelu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pregled v bolnišnici v Kigaliju je pokazal zlom levega zapestja, dodatne preiskave pa bo opravil po prihodu v domovino v Herentalsu, so še zapisali na spletni strani njegove ekipe.

Van Wilder je imel na programu do konca sezone še cestno dirko na EP v Franciji prihodnjo nedeljo ter nastop na dirki po Lombardiji, ki bo 11. oktobra.

kolesarstvo sp van wilder
Naslednji članek

'Preprosto neverjeten je, do Tadeja gojim veliko spoštovanje'

SORODNI ČLANKI

'Preprosto neverjeten je, do Tadeja gojim veliko spoštovanje'

'Pogačarju sem skušal zagreniti življenje, a tehnične težave so naredile svoje'

'Za mano je neverjetna izkušnja s srečnim koncem'

Italijanski organizatorji prepovedali nastop izraelski kolesarski ekipi

'Primož je eden najboljših kolesarjev na svetu!'

Ayuso iz Pogačarjevih emiratov v Lidl-Trek

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256