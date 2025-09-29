Na kronometru osvojil bron, na cestni dirki si je zlomil zapestje

Ilan Van Wilder je v kronometru zaostal le za svetovnim prvakom in rojakom Remcom Evenepoelom ter srebrnim Avstralcem Jayem Vinom . Za vsega dobro sekundo pa je v boju za bron ugnal slovenskega asa Tadeja Pogačarja .

V nedeljo je nato slovenski zvezdnik Pogačar še drugič zapovrstjo postal svetovni prvak na cestni dirki, za Van Wilderja pa se je ta končala predčasno. Belgijec je bil namreč udeležen v padcu pri visoki hitrosti, kasneje pa ni mogel nadaljevati dirke, v kateri je bil predviden za glavnega pomočnika Evenepoelu.

Pregled v bolnišnici v Kigaliju je pokazal zlom levega zapestja, dodatne preiskave pa bo opravil po prihodu v domovino v Herentalsu, so še zapisali na spletni strani njegove ekipe.

Van Wilder je imel na programu do konca sezone še cestno dirko na EP v Franciji prihodnjo nedeljo ter nastop na dirki po Lombardiji, ki bo 11. oktobra.