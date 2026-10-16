Richard Carapaz podpisal dvoletno pogodbo z NSN Cycling

Triintridesetletni Richard Carapaz je od leta 2023 kolesaril za ameriško ekipo EF Education, pred tem pa je bil član Ineosa in Movistara. "Podpis Carapaza je pomemben trenutek za našo ekipo in prelomnica za razvoj našega športnega projekta," je v izjavi dejal Kjell Carlstrom, generalni direktor NSN Cycling, ekipe, ki je pred enim letom prevzela Israel-Premier Tech.

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"Zame je to neverjetna priložnost. Zelo sem navdušen, da bom eden od vodij ekipe," je dejal Carapaz, ki je z novo ekipo podpisal dvoletno pogodbo.