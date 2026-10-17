Janja Garnbret se vrača v Čilu, Jennifer Buckley 11. v kvalifikacijah v Salt Lake Cityju

Gorazd Hren FOTO: Damjan Žibert

Neža Zajc je bila 20. z 69,4 točke, kolikor jih je zbrala tudi Lucija Tarkuš za 21. mesto. Lina Funa, četrta Slovenka, je tekmovanje že sklenila na 46. mestu (44,5) med 55 tekmovalkami. Selektor slovenske članske reprezentance Gorazd Hren je v odsotnosti moškega dela ekipe dal priložnost mlajšim plezalkam.

V ZDA prav tako ni najboljše plezalke Janje Garnbret. Dvakratna olimpijska prvakinja bo sezono sklenila prihodnji konec tedna v Santiagu de Chile, saj je potrdila nastop na zadnji tekmi svetovne serije v težavnostnem plezanju. Letos je nastopila le na izbranih tekmah, saj je večji del poletja namenila dolgoletnemu projektu v naravni steni v francoskem Ceusu. Tam je 6. junija kot prva ženska na svetu preplezala znamenito smer Bibliographie z oceno 9b+, s čimer je dosegla enega največjih mejnikov v zgodovini ženskega športnega plezanja.

Janja Garnbret FOTO: Damjan Žibert

Na tekmah svetovne serije je letos nastopila v Keqiau in Wujiangu na Kitajskem, Innsbrucku in domačem Kopru, kjer je septembra zmagala v težavnosti. V Kopru je osvojila 33. zmago v težavnostnem plezanju in 51. zmago v karieri na tekmah svetovnega pokala oziroma svetovne serije. To je bila njena šesta zmaga na domačih tekmah v Sloveniji in četrta zaporedna v Kopru. Tekmovanje v Salt Lake Cityju bo, kot še poroča STA, sklenilo letošnjo balvansko sezono svetovnega pokala. Polfinale za plezalke bo v nedeljo, finale pa v ponedeljek ob 3. uri zjutraj po srednjeevropskem času.