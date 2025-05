Carapaz strl Yatesa in del Tora, odpadel Ayuso

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Carapaz je ciljno črto prečkal kot četrti z 1:10 minute zaostanka in proti Yatesu pridobil 42 sekund, proti del Toru pa 1:36 minute. V skupnem seštevku najboljše tri po novem loči le dobrih 30 sekund. Del Toro ima namreč le še 26 sekund prednosti pred Yatesom in 31 pred Carapazom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V boj za etapno zmago najboljši sicer niso posegli, zanjo so se na zadnjem vzponu do San Valentina (18,2 km/6,1 %) borili predvsem številni ubežniki. Na koncu so v igri za zmago ostali le trije, najmočnejši pa je bil dvojec XDS Astane. Christian Scaroni in Lorenzo Fortunato sta z roko v roki prečkala ciljno črto. Medtem ko si je Fortunato že tako rekoč zagotovil modro majico najboljšega hribolazca, je posledično zmago prepustil Scaroniju. Ta je slavil šestič v karieri.