Carapazu gorska etapa, Rodriguez prevzel skupno vodstvo

Za Richarda Carapaza, ki letos cilja na dirko po Franciji, je bila to 22. zmaga v karieri in tretja letos. Večino zadnjega vzpona do Leysina (13,8 km/6 %) je močan ritem narekovala ekipa Ineos Grenadiers. Zadnjega ubežnika Clementa Bertheta (Decathlon AG2R La Mondiale) so ujeli 5,5 km pred ciljem, nato pa je na čelo prišel Kolumbijec Egan Bernal in delal za moštvenega kolega Carlosa Rodrigueza pri Ineosu.

Po številnih napadih v zadnjih petih kilometrih je povsem omagal do danes vodilni Španec Juan Ayuso (UAE Team Emirates) in izgubil rumeno majico. To je po tretjem mestu v današnji etapi oblekel Rodriguez, ki je sicer za Carapazom in Lipowitzem zaostal deset sekund. Mladi Španec ima v skupnem seštevku sedem sekund naskoka pred Rusom Aleksandrom Vlasovom in devet pred Lipowitzem (oba Bora-hansgrohe).