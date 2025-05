Padci pustili posledice: Roglič vprašljiv za nadaljevanje Gira

Slovenski kolesarski as Primož Roglič je v 15. etapi dirke po Italiji izgubil minuto in pol v primerjavi s tekmeci za skupno zmago. Kisovčan v 219 km dolgi trasi od Fiume Veneta do Asiaga na obeh zahtevnih vzponih ni mogel držati ritma najboljših ob njihovih napadih. Etapa je sicer pripadla ubežniku Špancu Carlosu Veroni (Lidl-Trek). Po zaključku etape so iz moštva Red Bull-Bora-hansgrohe sporočili, da so padci pustili posledice na počutju Primoža Rogliča, čigar nadaljni nastopi na Giru so zdaj pod velikim vprašajem.