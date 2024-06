Cavendish je že prvi dan večkrat bruhal, a etapo izmučen vendarle zaključil

Kolesar Astane je imel ogromno težav že pri prvem vzponu, saj je po zaostanku za glavno skupino večkrat bruhal. Ni jasno, ali je za to kriva zgolj vročina ali tudi trebušne težave. Temperature v Italiji so dosegle tudi 37 stopinj, Cavendisha pa so moštveni kolegi že po 12 kilometrih polivali z vodo, ostalo pa mu je še peklenskih 196 kilometrov etape.