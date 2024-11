Cavendish z zmago v Singapurju sklenil bogato športno kariero

Devetintridesetletni Britanec je zmagal na športno nepomembnem singapurskem kriteriju in se poslovil po skoraj 20 letih v profesionalnem kolesarstvu.

"Trenutno sem zelo čustven. Zadnjih pet krogov sem imel ves čas v mislih, da bo to zadnjih 15 kilometrov moje kariere," je dejal vidno ganjeni Mark Cavendish. "Nisem nastopil na nobeni dirki od Tour de Francea in izgubil sem ostrino. Bil sem nekoliko nervozen, da ne bi slučajno padel. Resnično sem si želel končati to dirko. Zdaj se veselim svoje kariere zunaj kolesarstva."