Mark Cavendish iz bolnišnice v domačo oskrbo

Mark Cavendish je na letošnji dirki po Franciji, ki jo je drugič zaporedoma dobil slovenski as in letošnji prejemnik prestižne kolesarske nagrade zlato kolo, Tadej Pogačar, zablestel v polnem sijaju. Na francoski pentlji je dobil štiri etape in se po številu tovrstnih zmag izenačil s slovitim Belgijcem Eddyjem Merckxom. Oba sta doslej na Touru dosegla po 34. etapnih zmag.

V svoji zbirki ima tudi dve kolajni s svetovnih prvenstev, obe je osvojil v cestnih preizkušnjah. V Københavnu je leta 2011 osvojil zlato, pet let kasneje v Dohi pa srebrno odličje. Kolesar z otoka Man je večkrat tekmoval tudi na velodromu in bil leta 2005 svetovni prvak v Madisonu, v cestnem kolesarstvu pa je med poklicno športno potjo dosegel kar 156 zmag.