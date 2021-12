Cavendishu in družini ob ropu na domu roparji grozili z nožem

Mark Cavendish si je sredi novembra po padcu na velodromu v Belgiji zlomil dve rebri, ob tem pa so se mu sesedla pljuča. Na srečo se mu je stanje hitro izboljšalo in je lahko novembra že odšel v domačo oskrbo v Essexu. A kot radi pravijo, "hudič ne počiva", tako je 36-letni britanski kolesarski zvezdnik doživel novo neprijetnost.

Kot je poročal BBC, je Cavendish, ki okreva po nesreči, 27. novembra z ženo in otroki doživel oborožen rop. V družinsko hišo je vdrla oborožena skupina štirih roparjev, ki je ustrahovala stanovalce, nato pa pobrala dragocene stvari in zbežala. Policija je sporočila, da nihče od vpletenih ni bil resneje ranjen, objavila pa je tudi nejasno fotografijo dveh moških v kapucah, ki zapuščata hišo.

"V zgodnjih urah 27. novembra med okrevanjem v domači hiši v Essexu, kmalu potem ko sem zapustil intenzivno enoto, so štirje zamaskirani in oboroženi na silo vstopili v naš dom, medtem ko smo spali, grozili so moji ženi in otrokom, mene pa brutalno napadli. Ob grožnji z nožem so nadaljevali razdejanje našega imetja. Med stvarmi, ki so jih odnesli, sta tudi dve uri velike vrednosti, tudi sentimentalne. Najhujše od vsega pa je, da so nam odvzeli občutek varnosti, zasebnosti in spodobnosti, ki jo moja mlada družina kot vsakdo drug pričakuje v svojem lastnem domu," je med drugim dogajanje opisal Cavendish v objavi na Instagramu.

Ob tem se je Cavendish tudi obrnil na vse, ki bi imeli kakršne koli informacije glede tega dogodka in jih pozval na pomoč, ter naj se z morebitnimi podatki obrnejo na policijo. Podobno dogajanje so v preteklosti doživeli že tudi nekateri nogometaši, ki igrajo v Premier League, tudi njim so roparji grozili in nato odnesli dragocenosti.

Cavendish je v svoji dosedanji karieri dosegel lepo število odmevnih rezultatov, tako ima v svoji zbirki tudi dve odličji s svetovnih prvenstvih (na cestnih preizkušnjah), na Danskem leta 2011 je osvojil zlato odličje, pet let kasneje v Dohi pa srebrno odličje. Ima tudi olimpijsko srebro iz Ria de Janeira (2016). Pred dnevi je za eno leto podaljšal pogodbo s profesionalnim moštvom Deceuninck-Quick-Step.