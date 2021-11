Cavendishu so se pri padcu na velodromu v Gentu sesedla pljuča

"Cavendisha so takoj prepeljali v bolnišnico v Gentu, kjer je opravil številna testiranja. Ta so pokazala, da so se mu v manjšem obsegu sesedla pljuča, na levi strani pa si je zlomil dve rebri. Čez noč je ostal na opazovanju, že danes oz. najkasneje jutri pa bo lahko zapustil bolnišnico," so danes zapisali pri belgijski ekipi. Cavendish je sicer po grdem padcu vstal, a vendarle se je kasneje izkazalo, da jo je odnesel z grdo poškodbo.

Kolesar z otoka Man je skozi kariero večkrat tekmoval tudi na velodromu in bil leta 2005 svetovni prvak v Madisonu, v cestnem kolesarstvu pa je med poklicno športno potjo zabeležil kar 156 zmag.