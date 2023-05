Če bi se Rogliču veriga snela 600 metrov pred ciljem ...

"V bistvu se je treba zavedati tega, da se to ne sme. Težko je, kljub temu da so vsi obveščeni in vedo, da se tega ne sme," je spomnil, da je tudi konkretno Mežnarja in prijatelje Rogličeva mama dan prej opozorila, da ne bi slučajno potiskali Primoževega kolesa. "Ampak v trenutku, ko se zgodi nekaj nepredvidenega, čustva naredijo svoje," je za 24ur.com ob robu novinarske konference pojasnil športni direktor Kolesarske zveze Slovenije Martin Hvastija.

"Tokrat se je slučajno zgodilo na delu ceste, kjer je bil prisoten samo njegov prijatelj. Ker je prvi pritekel mehanik ekipe in ga on začel potiskati ter je imel težave potem še s tem kolesom, ki ga je nosil, se je ta pomoč Mežnarja na nek način spregledala. Ni to dovolj tehten razlog za kaznovanje, sicer bi v najboljšem primeru dobil 20 sekund pribitka in denarno kazen," Hvastija opozarja, da gledalci ne smejo vplivati na potek dirke, sicer to tako in drugače plača tekmovalec.

"Če pa bi se to zgodilo denimo 600 metrov pred ciljem, bi težko preprečili množično pomoč in se bojim, da bi se v tem primeru stvari slabše iztekle," pomisli na stotine slovenskih navijačev, ki so se zvrstili ob trasi tik pod vrhom Višarij. Tam ni bilo zaščitne ograje, ki je stala le zadnjih nekaj deset metrov pred ciljev. In vprašanje, kako bi se sodniki odzvali takrat, saj k Rogliču verjetno ne bi pritekel le eden.

"Verjetno bi pritekli vsi," nam je dejal tudi Bogdan Fink . "Po pravilih mednarodne kolesarske zveze je tako, da lahko tekmovalcu pomagajo samo člani ekipe ali dirke, ki so tam motorizirani. Tokrat pa je šlo za nek tak res izjemen primer, tisti del je bil tako strm, da vprašanje, če bi Primož sploh lahko speljal, zato tudi ni bilo nobene sankcije zanj," pojasnjuje, da se v kolesarstvu nekoliko zamiži pri tehničnih težavah, defektih in padcih.

Med sobotnim infarktnim kronometrom pa so se nekateri ob pogledu na pisane prizore z Višarij na družbenih omrežjih spraševali, ali tekmovalcev res ne moti, da se morajo voziti mimo kričečih ljudi, ki jim ploskajo, piskajo in trobijo tik ob ušesih, dobesedno dihajo za ovratnik?

Hvastija, ki je bil nekoč tudi sam odličen kolesar in je sedemkrat nastopil na Giru, sedemkrat na Vuelti in dvakrat na Touru, pravi, da je pomoč gledalcev na nek način dobrodošla: "Predvsem za tiste, ki se borijo za preživetje," se smeji. "Ne sme se pa na noben način vplivati na rezultat med vodilnimi kolesarji," še enkrat poudari.

Fink je sicer organizacijski direktor bližajoče se dirke po Sloveniji, ko bodo kolesarski navdušenci znova prišli na svoj račun, saj bodo med 14. in 18. junijem lahko čisto od blizu spodbujali kolesarje. V Novem mestu so zato danes pripravili skupno novinarsko konferenco s Policijo, na kateri so govorci so poudarili, da neprimerno vedenje navijačev lahko celo ogrozi kolesarjevo kariero.

"Ne," zatrdi Hvastija. Pravi, da so kolesarji tega vajeni in to odklopijo. "Saj smo videli tudi na primeru Primoža, on ni prepoznal, kdo mu je pomagal pri tem speljevanju v klanec," doda. Pa čeprav ni šlo zgolj za nekega bežnega znanca, ampak za nekdanjega kolega iz mladinske skakalne reprezentance, s katerim sta skupaj osvojila ekipno zlato medaljo prav v Trbižu in sta še danes prijatelja.

Prva njegova velika dirka je bila španska Vuelta in to v časih, ko je še tekmoval sloviti Miguel Indurain, sicer serijski zmagovalec Toura: "Bila so posebna čustva. Na štartu je bilo 20.000 ljudi in trimetrske ograje, te navadne. Mravljinci in poseben občutek vznemirjenosti. V eri Induraina, ki je Bask, so bili povsod oranžna barva in Baski, ki so zelo strastni navijači."

"Dejansko ni moteče, če ne gre za neko fizično oviranje. In večina se jih na srečo še vedno pravočasno umakne," pove Hvastija. Toda če se ne, so posledice lahko zelo hude. Po spletu krožijo številni posnetki grozljivih padcev, ki so jih zakrivili neprevidni navijači, rekreativni kolesarji.