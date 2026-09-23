'Če bi tekmoval Tadej Pogačar, bi bile slovenske možnosti precej večje'

"Primož Roglič je končal Vuelto in je dobro pripravljen. Pomembno je tudi, da je prvenstvo v Sloveniji in se bo poskušal dokazati. To bo edina taka priložnost pred domačimi gledalci. Če bi tekmoval tudi Tadej Pogačar, bi bile slovenske možnosti še precej večje," je pogovor z novinarji začel Koren, ki je ta teden prvič tudi sam prevozil traso. Seveda izpostavlja, da so njegove napovedi le domneve. "Ne vem, kako bo zastavljena taktika. Če bi startal Pogačar, verjamem, da bi bil on v glavni vlogi. Vedno pa je treba računati tudi s tem, kako se o razpletala dirka in ali bo komu uspelo pobegniti. Že na poti iz Ljubljane se lahko naredi večja skupina ubežnikov, ker bodo posamezne ekipe čakale druga, npr. Belgijci in Italijani. Če bi se naredila razlika štirih minut, bo to na tej trasi težko nadoknaditi in prvak bo zmagovalec tega bega. Morda bo tudi med temi kdo od naših."

Tadej Pogačar in Primož Roglič FOTO: Profimedia

Za Slovence bo prednost poznavanje trase. Asfaltna prevleka je nova in predvsem na spustu s Štefanje gore Slovenci vedo, velikih nevarnosti z izjemno zadnje serpentine pred gondolo za Krvavec ni. Ekipa bo lahko vozila tudi bolj sproščeno. Dokler je bil v vlogi prvega favorita zdaj poškodovani in odsotni Pogačar, je bila Slovenija tista, na katero bi bile pozorne vse ekipe. "Zdaj bodo imeli tekmovalci malo več miru, tudi pritisk bo manjši in naši bodo tisti, ki bodo denimo sledili Remcu Evenepoelu ... Vloge so zdaj popolnoma premešane." A za domače tekmovalce bo dirka velik izziv, Koren pravi, da bo že adrenalin zaradi slovenskih navijačev prav poseben. "Pričakujem res kar nekakšno procesijo in cel kup slovenskih zastav. Sem imel že včeraj, ko sem se peljal po trasi, kar mravljice ter si predstavljal tako dirko in prvenstvo takrat, ko sem sam dirkal. Za vse nas bo to priložnost, da vidimo celo vrsto vrhunskih kolesarjev, ki jih sicer lahko gledamo samo na televiziji. To si je res vredno priti pogledat," še razmišlja Koren. Pri možnostih o razpletu pa ni pozabil konkurence, saj je EP v zadnjih letih postala prestižna dirka. "V nedeljo bo konec svetovnega prvenstva v Kanadi. Mislim, da bodo več ali manj isti kolesarji nastopili na obeh tekmovanjih in tisti, ki bodo visoko v Kanadi, bodo nevarni tudi pri nas. Vem pa, da je vsak kolesar, ki pride na evropsko in je bil izbran v reprezentanco, zelo dober. Taka tekma odpira tudi vrata za naprej."