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Kolesarstvo

'Če bi tekmoval Tadej Pogačar, bi bile slovenske možnosti precej večje'

Ljubljana, 23. 09. 2026 14.09 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
STA
Tadej Pogačar in Primož Roglič

Zaprti 22-kilometrski krog trase evropskega prvenstva za kolesarje med Šenčurjem in Štefanjo goro je prevozil tudi nekdanji slovenski reprezentant Kristijan Koren, ki računa, da bo med Slovenci na visoko mesto na domači tekmi ciljal predvsem Primož Roglič.

"Primož Roglič je končal Vuelto in je dobro pripravljen. Pomembno je tudi, da je prvenstvo v Sloveniji in se bo poskušal dokazati. To bo edina taka priložnost pred domačimi gledalci. Če bi tekmoval tudi Tadej Pogačar, bi bile slovenske možnosti še precej večje," je pogovor z novinarji začel Koren, ki je ta teden prvič tudi sam prevozil traso.

Seveda izpostavlja, da so njegove napovedi le domneve. "Ne vem, kako bo zastavljena taktika. Če bi startal Pogačar, verjamem, da bi bil on v glavni vlogi. Vedno pa je treba računati tudi s tem, kako se o razpletala dirka in ali bo komu uspelo pobegniti. Že na poti iz Ljubljane se lahko naredi večja skupina ubežnikov, ker bodo posamezne ekipe čakale druga, npr. Belgijci in Italijani. Če bi se naredila razlika štirih minut, bo to na tej trasi težko nadoknaditi in prvak bo zmagovalec tega bega. Morda bo tudi med temi kdo od naših."

Tadej Pogačar in Primož Roglič
Tadej Pogačar in Primož Roglič
FOTO: Profimedia

 

Za Slovence bo prednost poznavanje trase. Asfaltna prevleka je nova in predvsem na spustu s Štefanje gore Slovenci vedo, velikih nevarnosti z izjemno zadnje serpentine pred gondolo za Krvavec ni.

Ekipa bo lahko vozila tudi bolj sproščeno. Dokler je bil v vlogi prvega favorita zdaj poškodovani in odsotni Pogačar, je bila Slovenija tista, na katero bi bile pozorne vse ekipe. "Zdaj bodo imeli tekmovalci malo več miru, tudi pritisk bo manjši in naši bodo tisti, ki bodo denimo sledili Remcu Evenepoelu ... Vloge so zdaj popolnoma premešane."

A za domače tekmovalce bo dirka velik izziv, Koren pravi, da bo že adrenalin zaradi slovenskih navijačev prav poseben. "Pričakujem res kar nekakšno procesijo in cel kup slovenskih zastav. Sem imel že včeraj, ko sem se peljal po trasi, kar mravljice ter si predstavljal tako dirko in prvenstvo takrat, ko sem sam dirkal. Za vse nas bo to priložnost, da vidimo celo vrsto vrhunskih kolesarjev, ki jih sicer lahko gledamo samo na televiziji. To si je res vredno priti pogledat," še razmišlja Koren.

Pri možnostih o razpletu pa ni pozabil konkurence, saj je EP v zadnjih letih postala prestižna dirka. "V nedeljo bo konec svetovnega prvenstva v Kanadi. Mislim, da bodo več ali manj isti kolesarji nastopili na obeh tekmovanjih in tisti, ki bodo visoko v Kanadi, bodo nevarni tudi pri nas. Vem pa, da je vsak kolesar, ki pride na evropsko in je bil izbran v reprezentanco, zelo dober. Taka tekma odpira tudi vrata za naprej."

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Koren je možne taktike ocenjeval potem, ko je tudi sam prevozil ključni del trase. "Prvi del je ravninski, nato pa bo zelo zanimivo. Odpirajo se različne taktike. To je prava klasika, kjer bo treba prevoziti pet težkih krogov. Sam sem mislil, da je klanec lažji, a sem videl, da bo res težak in da na posameznih delih hitrost ne bo višja kot 15 do 16 km/h. Nastale bodo luknje, ki jih bodo kolesarji skušali na vrhu na ravnini 'poflikati', nato sledi strm spust in dolga ravnina proti Cerkljam in obrat nazaj, kjer se ponujajo številne možnosti."

"Teh pet krogov bo res zanimivih in težkih," še pravi Koren in dodaja, da ga je preizkus trase prepričal tudi v to, da bodo helikopterski posnetki gorenjske ravnine ter Krvavca in okoliških hribov, ki jih bodo prenašale televizije, prava paša za oči.

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