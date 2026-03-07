Naslovnica
Kolesarstvo

'Če bo sezona na moč podobna prejšnjim? Gremo iz tekme v tekmo'

Siena, 07. 03. 2026 17.31 pred 43 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Marko Juvan STA
Tadej Pogačar

Tadej Pogačar je sezono 2026 začel na klasiki Strade Bianche po makadamskih cestah v okolici Siene. Lovil je rekordno četrto zmago, ob njem pa so na startu bili še trije Slovenci, njegov ekipni kolega pri UAE Team Emirates-XRG Domen Novak, Matej Mohorič in Gal Glivar. Slovenec je napadel 78 kilometrov pred ciljem in na koncu slavil prepričljivo zmago, četrto v karieri in tretjo zaporedno. Dirka je bila dolga 203 km, na njej pa so kolesarji premagali 3500 višinskih metrov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nesporni favorit je bil 27-letni Tadej Pogačar, vse od septembra 2021 prvi kolesar svetovne lestvice in dvakratni zaporedni svetovni prvak. Slovenski as je v Sieni slavil v letih 2022, 2024 in 2025, s čimer si je rekord po številu zmag delil s Švicarjem Fabianom Cancellaro. Zaradi treh zmag imata oba po sebi poimenovanega enega izmed sektorjev. A sedaj je Slovenec po zmagi na letošnni dirki (2016) na vrhu sam. 

Tadej Pogačar na letošnji dirki Strade Bianche.
Tadej Pogačar na letošnji dirki Strade Bianche.
FOTO: Profimedia

"Vedno povem podobno, a moram sneti kapo ekipnim kolegom, ki so opravili sijajno delo. Tako Domen Novak kot Kevin Vermaerke sta od samega začetka nadzorovala beg in nas spravila v sijajen položaj. Lepo je bilo tudi v nadaljevanju videti fante, kako so opravljali svoje delo. V čast mi je dirkati s temi fanti in z zmago postaviti piko na i. Zelo sem zadovoljen," je v prvi izjavi za organizatorje dejal Pogačar.

"Videl sem, da me počasi Seixas lovi na najtežjem delu Sante Marie, a rekel sem si, da grem na polno do vrha, potem pa bom videl, ali se mi bo pridružil ali popustil in bo nastala razlika. Videl sem, da je dovolj velika in da sta zadaj še Isaac del Toro in Jan Christen, kar precej pomaga pri nadaljevanju samostojne vožnje," je še o napadu in poskusu Seixasa dejal 27-letnik.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na vprašanje, ali bo sezona podobna kot nekaj prejšnjih, je bil slovenski as zadržan. "Bomo videli, to je super začetek sezone. Danes je bil šele prvi tekmovalni dan, a gremo naprej dan za dnem in dirko po dirko, potem pa bomo videli, kam nas bo to pripeljalo," je še zaključil najboljši kolesar na svetu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Izidi dirke Strade Bianche 2026
Izidi dirke Strade Bianche 2026
FOTO: Sofascore.com

Izidi, Strade Bianche, Siena (203 km):
1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates-XRG) 4:45:15

2. Paul Seixas (Fra/Decathlon CMA CGM) + 1:00

3. Isaac del Toro (Meh/UAE Team Emirates-XRG) 1:09

4. Romain Gregoire (Fra/Groupama-FDJ United) 2:04

5. Gianni Vermeersch (Bel/Red Bull-BORA-hansgrohe) isti čas

6. Jan Christen (Švi/UAE Team Emirates-XRG) 2:07

7. Tom Pidcock (VBr/Pinarello Q36,5) 2:14

8. Matteo Jorgenson (ZDA/Visma-Lease a Bike) 2:20

9. Andreas Kron (Dan/Uno-X Mobility) 3:46

10. Wout Van Aert (Bel/Visma-Lease a Bike) isti čas

...

24. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorious) 9:39

...

* odstop: Gal Glivar (Slo/Alpecin-Premier Tech), Domen Novak (Slo/UAE Team Emirates-XRG), ...

kolesarstvo pogačar strade

KOMENTARJI1

NkMaribor
07. 03. 2026 18.05
Bravo Pogačar sem zelo užival ob tvoji lepi vožnji. Drugače pa 24ur dajte no več novic o kolesarstvu ne pa o žabarski olimpoji.
Odgovori
+1
1 0
Portal
