'Če bo sezona na moč podobna prejšnjim? Gremo iz tekme v tekmo'

Nesporni favorit je bil 27-letni Tadej Pogačar, vse od septembra 2021 prvi kolesar svetovne lestvice in dvakratni zaporedni svetovni prvak. Slovenski as je v Sieni slavil v letih 2022, 2024 in 2025, s čimer si je rekord po številu zmag delil s Švicarjem Fabianom Cancellaro. Zaradi treh zmag imata oba po sebi poimenovanega enega izmed sektorjev. A sedaj je Slovenec po zmagi na letošnni dirki (2016) na vrhu sam.

Tadej Pogačar na letošnji dirki Strade Bianche. FOTO: Profimedia

"Vedno povem podobno, a moram sneti kapo ekipnim kolegom, ki so opravili sijajno delo. Tako Domen Novak kot Kevin Vermaerke sta od samega začetka nadzorovala beg in nas spravila v sijajen položaj. Lepo je bilo tudi v nadaljevanju videti fante, kako so opravljali svoje delo. V čast mi je dirkati s temi fanti in z zmago postaviti piko na i. Zelo sem zadovoljen," je v prvi izjavi za organizatorje dejal Pogačar.

"Videl sem, da me počasi Seixas lovi na najtežjem delu Sante Marie, a rekel sem si, da grem na polno do vrha, potem pa bom videl, ali se mi bo pridružil ali popustil in bo nastala razlika. Videl sem, da je dovolj velika in da sta zadaj še Isaac del Toro in Jan Christen, kar precej pomaga pri nadaljevanju samostojne vožnje," je še o napadu in poskusu Seixasa dejal 27-letnik.

Na vprašanje, ali bo sezona podobna kot nekaj prejšnjih, je bil slovenski as zadržan. "Bomo videli, to je super začetek sezone. Danes je bil šele prvi tekmovalni dan, a gremo naprej dan za dnem in dirko po dirko, potem pa bomo videli, kam nas bo to pripeljalo," je še zaključil najboljši kolesar na svetu.

Izidi dirke Strade Bianche 2026 FOTO: Sofascore.com