'Če ne bo delal taktičnih napak, ima Pogačar večje možnosti za zmago'

Jonas Vingegaard ali Tadej Pogačar? To se pred sobotnim začetkom 110. dirke po Franciji sprašuje kolesarska javnost. Zmagovalca zadnjih treh izvedb Toura veljata za glavna in – po mnenju stavnic – tudi edina prava favorita za rumeno majico. Prvi slovenski profesionalec Primož Čerin več možnosti za uspeh pripisuje rojaku. Med razlogi izpostavlja ekipno moč UAE Emirates in dejstvo, da bo Vingegaard prvič v vlogi branilca zmage, kar s seboj prinaša dodaten pritisk.

icon-expand Tadej Pogačar in Jonas Vingegaard sta v zadnjih dveh izvedbah Toura zasedla prvi dve mesti. Po vseh napovedih bi tudi letos moralo biti tako. FOTO: AP

Tadej Pogačar je na Touru slavil v letih 2020 in 2021. Lani ga je precej presenetljivo nasledil Jonas Vingegaard. Morebitna druga zmaga Danca nikakor ne bi bila presenetljiva, saj je kapetan Jumbo-Visme v izjemni formi, a enako velja tudi za 24-letnika s Klanca pri Komendi. Izjemen začetek sezone 2023 je nekoliko skazil le zlom zapestja na klasiki Liege–Bastogne–Liege, po katerem se je zmagoslavno vrnil z dvojno zmago na državnem prvenstvu. "Vprašanje, koliko se bo poškodba poznala med dirkanjem. Na DP smo videli, da je odpeljal brez težav. Predvidevam, da ne bi šel na Tour, če bi bila poškodba prehuda. Zato več možnosti za zmago pripisujem Pogačarju. Če ne bo sam delal taktičnih napak, ima po mojem mnenju dosti večje možnosti. Po drugi strani ima Jonas slabšo ekipo kot lani. Ampak Tour je nepredvidljiv, verjetno tudi drugi ne bodo startali s ciljem biti tretji," v Pogačarjev uspeh trdno verjame Primož Čerin.

Po mnenju stavnic imata kapetana Jumbo-Visme in UAE Emiratesa povsem enake možnosti za zmago. Čerin se strinja, da so razlike med prvima favoritoma minimalne. Med Pogačarjeve prednosti pa šteje tudi psihološki dejavnik.

icon-expand Tadej Pogačar je na državnem prvenstvu, kjer je slavil tako na kronometru kot na cestni dirki, pokazal, da je poškodba zapestja preteklost. FOTO: Luka Kotnik

'Pogačar ve, kje je lani storil napako' "Znan je po tem, da tudi iz porazov skuša potegniti maksimum. Iz napak se veliko nauči. Vsaj pri njem za zdaj nisem opazil nervoze. Dobro se zna razbremeniti. Jonas je precej drugačen tip kolesarja. Velikokrat se zelo čustveno, morda panično odzove. Koliko mu lahko to škoduje, ne vem. Če se stvari zanj v prvih etapah ne bodo odvijale po načrtih, bi se mu to znalo poznati v nadaljevanju, ko pridejo najtežje etape na njegovem terenu. Za razliko od lani je letos edini kapetan svoje ekipe. Pritisk nanj je zato še večji." Lani je Pogačar rumeno majico nosil pet etap. Izgubil jo je na enajsti, ko je moral sam odgovarjati na napade številčnejših kolesarjev Jumbo-Visme, po čemer na zadnjem vzponu na prelaz Granon ni zmogel slediti Vingegaardu. "Po lanskem porazu so zagotovo vse skupaj analizirali in ugotovili, kaj je šlo narobe. Mislim, da se Tadej hitro uči in ve, kje je lani storil napako. Verjamem, da jo bo letos popravil," se nadeja 61-letnik, ki se lahko pohvali z dvema nastopoma na Touru, izkusil pa je tudi slast Gira in Vuelte.

icon-expand Tadej Pogačar je v skupnem seštevku dirke po Franciji dvakrat slavil in enkrat osvojil drugo mesto. Zraven je zbral še devet etapnih zmag. FOTO: AP

Kljub temu je mnenja, da Pogačar po lanskem drugem mestu ne bo spreminjal sloga dirkanja in bo še naprej napadal ob vsaki priložnosti: "Ne bi rekel, da je napadanje minus, ker s tem tudi nasprotnike siliš v napake. Tadej si to lahko privošči, ker je eden redkih, ki je odličen na vseh terenih, medtem ko imajo njegovi nasprotniki vedno kakšen del, ki jim naravno ne leži najbolj. Tudi kakšen napad, ki morda ni videti ravno ob pravem času, ima lahko dolgoročno svoj namen. Če si spredaj, je tudi možnost padca ali zapleta manjša." Čerin pričakuje, da se bodo že v Baskiji videli prvi znaki dobre ali slabe forme S Čerinom, ki je v 80. letih kot prvi Slovenec oral ledino med profesionalci, smo se pogovarjali tudi o trasi 110. izvedbe dirke po Franciji. Že prvi dve "baskovski" etapi bosta zavoljo številnih srednje težkih vzponov razkrili marsikaj, opozarja. "Vse začetne etape so zelo nervozne. Vse ekipe imajo željo, da svoje najboljše za generalno razvrstitev zdrave pripeljejo v cilj, zato je nervoza še toliko večja. Marsikaj se lahko zgodi. Morda ne bodo zmagovali tisti, ki so predvideni za boj v skupnem seštevku, ampak videlo se bo, v kakšni formi so najboljši. Veliko bo vožnje na polno, treba se bo pokazati. Videli se bodo prvi znaki – tako pri ekipah kot tudi posameznih kolesarjih." Profili vseh osmih gorskih etapah na letošnji trasi dirke po Franciji:

icon-expand FOTO: Tour de France icon-chevron-left icon-chevron-right