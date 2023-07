Pogačar na začetku etape padel, a se hitro pobral

Eden od treh Slovencev na Touru Luka Mezgec je priznal, da ga je včerajšnja predstava Vingegaarda zelo presenetila, predvsem zato, ker je po njegovem mnenju tudi Pogačar odkolesaril odlično etapo. Je po njegovem mnenju vse že odločeno? "Če se ne zgodi nekaj res posebnega, kakšen padec ali brutalno slab dan Jonasa, je težko pričakovati Tadejevo zmago," je priznal Mezgec.

Padec se je zgodil že na začetku etape, na žalost je na tleh pristal Pogačar. Na srečo ni prišlo do poškodbe in Pogačar se je kljub rahli odrgnini na levi nogi hitro znova pridružil glavnini in Jonasu Vingegaardu. Čeprav je kolesar s Klanca pri Komendi zjutraj priznal, da upa na deževno etapo, se njegova želja ni uresničila in kolesarji bodo očitno ves čas vozili v suhih razmerah.