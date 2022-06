Če tempo ne bo prehud, se bo Pogačar v Komendi celo ustavil

Od srede do nedelje bo branil lansko zeleno majico, nato pa bo vse moči usmeril v branjenje še žlahtnejše – rumene. "Prihajamo z močno ekipo. Večina nas gre tudi na Tour. Namen dirke po Sloveniji je, da se čim bolj povežemo med seboj. To je za nas mini generalka pred Tourom. Na vsako dirko pridemo z željo po zmagi, tudi ta teden se želimo čim bolj odrezati in zraven uživati," je povedal 23-letnik.

Nedvomno bo imel Pogi tam še bučnejšo podporo svojih navijačev kot sicer. Na vprašanje, kaj mu to pomeni, pa je odvrnil: "Družina mi je bila zmeraj v veliko podporo. Tudi širša družina, strici, bratranci in vsi skupaj. Ko bomo šli čez Komendo, mi bodo šle 'kocine pokonci'. Če ne bomo šli prehitro, se bom mogoče celo ustavil za trenutek."

Eden od tujih novinarskih kolegov – teh je bilo že dan pred prvo etapo v Novi Gorici vsaj kakšnih deset – mu je zastavil vprašanje, kako se je po dveh zaporednih zmagah na Touru privadil na novo življenje. Pogačarjev odgovor pa bi lahko brez pomisleka uvrstili v vse priročnike, kako postati serijski prvak. "To mi daje veliko samozavesti, a ustvari tudi nekaj pritiska. Ampak če ni pritiska, ne morem tekmovati. Če hočeš zmagovati, mora biti na tebi pritisk."

Prvi in šesti kolesar sveta sta bila dan pred začetkom dirke po Sloveniji prešerno razpoložena.

Rogliča in Vingegaarda je podrobno spremljal

Ker se prvi julij, ko bo v danskem Kobenhavnu start dirke po Franciji, nezadržno bliža, je bilo tokrat kar nekaj misli usmerjenih tudi že proti Touru. Nizozemska ekipa Jumbo-Visma je z dvojno zmago na v nedeljo končanem kriteriju po Dofineji pokazala, da Pogačarja letos v Franciji čaka izjemna konkurenca.

Primož Roglič je po Dofineji osvojil rumeno majico za zmago v skupnem seštevku, Jonas Vingegaard pa je bil drugi. Oba je 23-letnik s Klanca pri Komendi seveda podrobno spremljal. "Jumbo je pokazal, kako močan je. Primož in Jonas sta bila na klancih odlična. To je zagotovo nek pokazatelj, a nad tem nisem presenečen. Zagotovo bosta tudi onadva gledala dirko po Sloveniji in svoje nasprotnike. Na Touru pa bo zagotovo drugačna zgodba."

Večina najboljših kolesarjev si za zadnjo generalko pred dirko po Franciji izbere bodisi kriterij po Dofineji bodisi dirko po Švici, ki pravkar poteka. Pogačar pa si je že drugo leto zapored raje izbral domačo preizkušnjo. "Mislim, da pred Tourom ne potrebujem sedem ali devet dni dirkanja. Osredotočam se na trening in to, da se na domačih cestah zabavam. Zagotovo pa bosta v prihodnosti na moj koledar prišli tudi dirki po Dofineji in Švici," je pojasnil svojo odločitev.