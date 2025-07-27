Celjani premagali Radomlje, Maribor pa Domžale

Celjski nogometaši so po slavju v Mariboru v uvodnem krogu dobro opravili tudi drugo nalogo v domači ligi. Tokrat so pričakovano premagali sicer v dobršnem delu tekme pogumne Radomljane, ki pa so doživeli še drugi poraz v novi sezoni po uvodnem neuspehu z Aluminijem.
Celjani, pri katerih na klopi še vedno ni bilo kaznovanega Alberta Riere, so v luči nove evropske preizkušnje, ki jih čaka v četrtek, in nekaterih zdravstvenih težav tekmo z Radomljani začeli s kar spremenjeno postavo. Kljub temu je domača zasedba hitro povedla.
Najprej je sicer nase s strelom od daleč v četrti minuti opozoril Florjan Jevšenak, v 13. minuti pa je vratar gostov Samo Pridgar po napaki in podarjeni žogi v kazenskem prostoru spotaknil Milota Avdylija in tako zakrivil enajstmetrovko. To je v 14. minuti zanesljivo izvedel Danijel Šturm.
Tri minute pozneje pa so bili Radomljani zelo blizu izenačenju, saj so v enem napadu sprožili dva nevarna strela, posebej nevaren je bil Jaša Martinčič, ki je iz bližine zadel prečko. Pozneje se je nadaljevala dokaj izenačena predstava, strelov sicer ni bilo veliko, a so izbranci gostujočega stratega Jugoslava Trenčovskega pokazali kar pogumno predstavo, kar je napovedalo zanimiv drugi polčas.
Na začetku tega je debitant pri Celju Ivica Vidović z roba kazenskega prostora žogo poslal v Pridgarjevo naročje, tudi sicer so domači še nekajkrat neuspešno poskusili s strelo z razdalje, v 68. minuti pa so tudi podvojili prednost. Anomnachi Chidi je po podaji Jevšenaka dobil prostor malce na levi strani kazenskega prostora in ga izkoristil z diagonalnim strelom.
Matej Malenšek je na drugi strani v 73. minuti sicer zadel mrežo Celjanov, toda bil v prepovedanem položaju, pri Celju pa je imel Vidović malce zatem novo lepo priložnost, a je zgrešil z dobrih desetih metrov. Domači so proti koncu tekme vse bolj nadzirali dogajanje, si priigrali še nekaj (pol)priložnosti, predvsem Nikita Josifov je v sodniškem dodatku kar namučil gostujočega vratarja, a je ostalo pri 2:0.
Celje bo v 3. krogu prihodnjo nedeljo gostovalo pri Olimpiji, Radomlje pa bodo dva dni prej gostile Domžale.
Maribor boljši od Domžal
Mariborčani so v Domžalah lovili in ujeli prvo zmago na domači sceni v novi sezoni, potem ko so v uvodnem krogu izgubili v štajerskem derbiju. Domžalčani pa so bili pred tekmo prav tako še brez točke. So pa danes lahko računali na podporo s tribun, saj so v Domžalah po zapletih s stadionom zdaj dovolili delno odprtje stadiona za gledalce.
Mariborčani so pošteno premešali postavo v primerjavi z evropsko tekmo sredi tedna, bržčas tudi z mislijo na povratno nalogo v konferenčni ligi naslednji teden. Še vedno pa niso mogli računati na kaznovanega Hilala Soudanija.
Za vijoličaste se dvoboj sicer ni najbolje začel, že v deseti minuti je zaradi poškodbe Orphe Mbina moral zapustiti igrišče. Do tedaj so imeli terensko premoč gostje, nekaj žog sta proti vratom Domžal usmerila Mbina in György Komaromi, a v težkih razmerah na razmočenem terenu prave nevarnosti za domače ni bilo.
Na drugi strani so potem Domžalčani iz prve nevarne akcije zadeli v 19. minuti; po podaji Nika Perca je bil na natančen Marcel Lorber in z glavo premagal Ažbeta Juga, a so zadetek zaradi prepovedanega položaja na začetku akcije razveljavili.
Veljavnega pa so nato dosegli Mariborčani v 38. minuti. Prvi je do strela prišel Benjamin Tetteh, a so domači njegov poskus blokirali, potem pa je do žoge prišel Žiga Repas in jo z nekaj metrov poslal mimo Roka Vodiška.
A na odgovor Domžal ni bilo treba čakati dolgo. V 42. minuti so gostje zapravili žogo pred svojim kazenskim prostorom, Nikola Burić in Haris Vučkić sta nato dobro kombinirala, prvi je podal, drugi pa preigral dva Mariborčana in zadel za 1:1.
V začetek drugega dela so Mariborčani vstopili s trojno menjavo, začetni pritisk pa kmalu spremenili v novo vodstvo.
V 53. minuti je sodnik po posredovanju Vodiška ob prodoru Tetteha pokazal na belo točko, zanesljiv izvajalec enajstmetrovke pa je bil Sheyji Ojo.
Sledilo je obdobje rahle terenske premoči gostov, ki pa si niso več pripravili kakšne nevarnejše akcije. Pa tudi Domžale kljub želji niso bile konkretne v napadalnih akcijah, še najbolj nevaren pa je bil poskus Luke Karahodžića Dovžana. Na mariborski strani je v 80. minuti še enkrat poskusil Tetteh, a so bili domači pravočasni v obrambi.
Domžale bodo v 3. krogu v petek gostovale pri Radomljah, Maribor pa bo dva dni pozneje gostil Koper.
* Izidi, 2. krog:
- sobota, 26. julij:
Bravo Big Bang - Mura 2:0 (1:0)
Aluminij - Olimpija 0:3 (0:3)
- nedelja, 27. julij:
Celje - Kalcer Radomlje 2:0 (1:0)
Domžale - Maribor 1:2 (1:1)
- ponedeljek, 28. julij:
20.00 Koper - Primorje
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.