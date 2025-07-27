Celjani premagali Radomlje, Maribor pa Domžale

Nogometaši Celja so v 2. krogu Prve lige Telemach premagali Kalcer Radomlje z 2:0 (1:0). Nogometaši Maribora pa so bili v gosteh boljši od Domžale z 2:1 (1:1).

Celjski nogometaši so po slavju v Mariboru v uvodnem krogu dobro opravili tudi drugo nalogo v domači ligi. Tokrat so pričakovano premagali sicer v dobršnem delu tekme pogumne Radomljane, ki pa so doživeli še drugi poraz v novi sezoni po uvodnem neuspehu z Aluminijem. Celjani, pri katerih na klopi še vedno ni bilo kaznovanega Alberta Riere, so v luči nove evropske preizkušnje, ki jih čaka v četrtek, in nekaterih zdravstvenih težav tekmo z Radomljani začeli s kar spremenjeno postavo. Kljub temu je domača zasedba hitro povedla. Najprej je sicer nase s strelom od daleč v četrti minuti opozoril Florjan Jevšenak, v 13. minuti pa je vratar gostov Samo Pridgar po napaki in podarjeni žogi v kazenskem prostoru spotaknil Milota Avdylija in tako zakrivil enajstmetrovko. To je v 14. minuti zanesljivo izvedel Danijel Šturm.

Tri minute pozneje pa so bili Radomljani zelo blizu izenačenju, saj so v enem napadu sprožili dva nevarna strela, posebej nevaren je bil Jaša Martinčič, ki je iz bližine zadel prečko. Pozneje se je nadaljevala dokaj izenačena predstava, strelov sicer ni bilo veliko, a so izbranci gostujočega stratega Jugoslava Trenčovskega pokazali kar pogumno predstavo, kar je napovedalo zanimiv drugi polčas. Na začetku tega je debitant pri Celju Ivica Vidović z roba kazenskega prostora žogo poslal v Pridgarjevo naročje, tudi sicer so domači še nekajkrat neuspešno poskusili s strelo z razdalje, v 68. minuti pa so tudi podvojili prednost. Anomnachi Chidi je po podaji Jevšenaka dobil prostor malce na levi strani kazenskega prostora in ga izkoristil z diagonalnim strelom. Matej Malenšek je na drugi strani v 73. minuti sicer zadel mrežo Celjanov, toda bil v prepovedanem položaju, pri Celju pa je imel Vidović malce zatem novo lepo priložnost, a je zgrešil z dobrih desetih metrov. Domači so proti koncu tekme vse bolj nadzirali dogajanje, si priigrali še nekaj (pol)priložnosti, predvsem Nikita Josifov je v sodniškem dodatku kar namučil gostujočega vratarja, a je ostalo pri 2:0. Celje bo v 3. krogu prihodnjo nedeljo gostovalo pri Olimpiji, Radomlje pa bodo dva dni prej gostile Domžale.

Maribor boljši od Domžal

Mariborčani so v Domžalah lovili in ujeli prvo zmago na domači sceni v novi sezoni, potem ko so v uvodnem krogu izgubili v štajerskem derbiju. Domžalčani pa so bili pred tekmo prav tako še brez točke. So pa danes lahko računali na podporo s tribun, saj so v Domžalah po zapletih s stadionom zdaj dovolili delno odprtje stadiona za gledalce. Mariborčani so pošteno premešali postavo v primerjavi z evropsko tekmo sredi tedna, bržčas tudi z mislijo na povratno nalogo v konferenčni ligi naslednji teden. Še vedno pa niso mogli računati na kaznovanega Hilala Soudanija. Za vijoličaste se dvoboj sicer ni najbolje začel, že v deseti minuti je zaradi poškodbe Orphe Mbina moral zapustiti igrišče. Do tedaj so imeli terensko premoč gostje, nekaj žog sta proti vratom Domžal usmerila Mbina in György Komaromi, a v težkih razmerah na razmočenem terenu prave nevarnosti za domače ni bilo. Na drugi strani so potem Domžalčani iz prve nevarne akcije zadeli v 19. minuti; po podaji Nika Perca je bil na natančen Marcel Lorber in z glavo premagal Ažbeta Juga, a so zadetek zaradi prepovedanega položaja na začetku akcije razveljavili.

