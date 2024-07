Hat-trick zmag, po katerem čestitke in presežniki dežujejo z vseh strani

Slovenski as Tadej Pogačar je še tretjič v karieri slavil na največji kolesarski dirki po Franciji in požel številne čestitke s celega sveta. Superlativi na njegov račun dežujejo z vseh strani.

OGLAS

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP







Slavje Tadeja Pogačarja po koncu 111. dirke po Franciji icon-picture-layer-2 1 / 5

Petindvajsetletnik s Klanca pri Komendi je na Touru slavil šest etapnih zmag, v skupnem seštevku pa je kar za 6:17 minute ugnal drugouvrščenega Danca Jonasa Vingegaarda, tretji Belgijec Remco Evenepoel pa je za zaostal že 9:18 minute. Po zmagi v zadnji etapi, v kronometru med Monacom in Nico, so začele na Pogačarjev račun deževati čestitke, odzvale so se številne športne zveze. Pogačar je denimo v zadnjih tednih z velikih ekranov na nemških stadionih spodbujal slovensko nogometno reprezentanco med tudi zanjo zgodovinskim evropskim prvenstvom, zdaj so se mu z objavo poklonili tudi pri Nogometni zvezi Slovenije.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Olimpijski komite Slovenije je v svoji objavi na družbenih omrežjih naštel številne presežke z letošnjega Toura in ob tem dodal: "Čestitke in poklon za zmago na dirki po Franciji. Neverjetna predstava. Noro, bravo!" Ker je maja v rožnati barvi slavil na dirki po Italiji, je tudi uradni profil italijanske pentlje na družbenih omrežjih objavil Pogačarjevo fotografijo s prelivanjem rožnate in rumene barve ob zdaj že značilnem priklonu ob proslavljanju zmag. Slovenski as je namreč postal prvi po 26 letih in pokojnemu Italijanu Marcu Pantaniju, ki je v enem letu osvojil obe tritedenski preizkušnji.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Pogačarja so zdaj dodali sedmerici kolesarjev, ki jim je uspel ta dvojček, tudi pri francoskem časniku L'Equipe. Ob tem so v svojem slogu pripisali le eno besedo, "nesporno".

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Francozi ga že primerjajo z Merckxom Pogačar, ki je na zmagovalni oder prišel s povsem rumenim kolesom in ga dvignil nad glavo, je po mnenju italijanskega športnega časnika Gazzetta dello Sport "nenasiten". Dodali so, da je "dominator Toura dobil še kronometer na poti do tretjega Toura". Pri španski Marci so napisali "zgodovinsko" in prav tako spomnili na Pantanijev uspeh izpred 28 let. Španski As je zapisal, da je Pogačar konkurenco na obeh dosedanjih tritedenskih pentljah "pometel z 12. etapnimi zmagami", nanašajoč se na po šest slavij v etapah na Giru in Touru.

Francoski mediji, med njimi Le Monde, so pisali, da "prevlada slovenskega velikana Tadeja Pogačarja spominja na 'kanibala' Eddyja Merckxa" v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja. Le Figaro je spomnil na Pogačarjevo igrivost in instinktivno dirkanje. "Inteligenca, igriva sproščenost, moč ... Tadej Pogačar je Tour de force", v smislu moči, s kakršno si je podredil 111. izvedbo Toura. Pri italijanski tiskovni agenciji Ansi so pomenljivo zapisali, da vzdevek "kanibal" ne pripada več le Merckxu. Dodali so, da bo svet "kmalu Pogačarja gledal tudi v mavričasti majici svetovnega prvaka", kar je naslednji veliki cilj slovenskega asa, "če ne bo prej okoli vratu obesil zlate olimpijske kolajne".

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

'Mali kanibal je postal titan' Tiskovna agencija Reuters je zapisala, da je "mali kanibal postal titan", medtem ko je francoska tiskovna agencija AFP pri Pogačarju razumljivo že obrnila list in pogledala proti prihajajočim OI v Parizu. Specializirani kolesarski časniki so prav tako udarno pospremili Pogačarjevo zmago. Med drugimi je Cyclingnews zapisal, da je slovenski as postavil "piko na dominantni predstavi na letošnjem Touru", Cyclingweekly pa je dodal, da je "pometel s konkurenco še v vožnji na čas na poti do tretje zmage". Wielerflits je zapisal, da je Pogačarju uspelo "nemogoče" z dvojčkom Giro-Tour v sodobni eri kolesarstva, medtem ko so na spletni strani Tuttobiciweb zapisali, "leti navkreber, leti navzdol, leti vsepovsod", in se poklonili kolesarju, "ki se je kot zelo mlad ob porazih izgubil na poti do današnje odrešitve".