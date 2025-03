Roglič na četrti etapi ugnal Ayusa in prišel do zmage

Tudi na četrti etapi od Sant Vicenc de Castelleta do Montserrata je odločitev o zmagovalcu padla na ciljnem vzponu. Največ moči je tokrat ob zaključku 188,7 kilometrov dolge etape premogel slovenski as Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe), ki je za las ugnal Španca Juana Ayusa (UAE Emirates-XRG). Roglič in Ayuso sta v skupnem seštevku sedaj na vrhu povsem izenačena.