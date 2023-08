Četrta etapa Grovesu, Govekar po padcu brez sprinta

Za avstralskega sprinterja Kadena Grovesa je bila to 14. zmaga v karieri. Blizu je bil že v drugi etapi, ko je zasedel drugo mesto za Dancem Andreasom Kronom (Lotto Dstny).

Tokrat je v zahtevnem sprintu nekoliko navkreber v zadnjem trenutku ujel Kolumbijca Juana Sebastiana Molana (UAE Team Emirates) in mimo njega švignil do druge zmage v etapah na Vuelti. Tretje mesto je osvojil Belgijec Edward Theuns (Lidl-Trek). Trije ubežniki v današnji etapi niso imeli prav nobenih možnosti za končni uspeh. Ekipi najboljših sprinterjev na dirki sta namreč ves čas nadzorovali položaj na trasi in trojico v ospredju ujeli okoli 20 km pred koncem. "Etapa je bila res zahtevna, saj sta ves čas ritem narekovali le dve ekipi ter nadzorovali ubežnike. Porabili smo veliko energije, a bili vselej ob pravem času na pravem mestu. Zadnji ovinek je bil zelo oster, zaradi padca treh kolesarjev pa se je med mano in Molanom ustvarila večja razlika. Molano je hitro začel sprint, 350 m do konca, ujel pa sem ga vsega 100 m pred ciljem," je po etapi dejal Groves.