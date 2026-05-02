Kolesarstvo

Pogačar znova razred zase: Slovenec pokoril konkurenco na četrti etapi

Broc, 02. 05. 2026 16.13 pred 7 minutami 2 min branja 3

Avtor:
Lu.M STA
Tadej Pogačar

Tadej Pogačar je prišel do nove zmage na dirki po Romandiji. Neverjetni Slovenec je na četrti etapi še enkrat znova pokazal, da gre za najboljšega kolesarja na svetu. Na zadnjem vzponu na Jaunpass je prehitel dolgo vodilnega Primoža Rogliča in do cilja ga ni ujel več nihče. Dobro se je odrezal tudi Roglič, ki je večino dirke z ubežniki narekoval tempo.

Primož Roglič in Tadej Pogačar
Primož Roglič in Tadej Pogačar
FOTO: Profimedia

V uvodnem delu etape je bil v ospredju še en slovenski predstavnik, nekdanji zmagovalec te dirke Primož Roglič (Red Bull BORA Hansgrohe), ki si je s skupino ubežnikov že privozil precejšnjo prednost. A so ubežnike v glavnini ujeli na zadnjem vzponu, ko so tekmovalci tretjič v etapi krenili na zahteven prelaz Jaunpass (1514 m). Tadej Pogačar se je odločil za pobeg slabih 20 kilometrov pred ciljem, sprva mu je še sledil Nemec Florian Lipowitz (Red Bull BORA Hansgrohe), ki je tudi v seštevku dirke njegov najbližji zasledovalec, a je 17 kilometrov pred ciljem tudi on moral priznati premoč slovenskemu zvezdniku.

Vodilni na dirki je tako v zadnjih kilometrih ostal sam, do cilja pa si je pred Lipowitzem privozil 14 sekund prednosti. Kot tretji je bil v cilju Španec Pablo Castrillo (Movistar), ki je bil prvi v manjši zasledovalni skupini, a je imel že minuto in 42 sekund zaostanka. Roglič je v zaključnem delu dirke precej popustil, na koncu je bil 16. z dvema minutama zaostanka.

Tadej Pogačar
Tadej Pogačar
FOTO: Profimedia

Za Pogačarja je bila današnja zmaga že tretja etapna po Romandiji, kjer je slavil že v sredo in četrtek, v petkovi etapi pa je po ciljnem sprintu, kjer je imel tudi možnosti za zmago, ostal četrti. Skupno pa je to že njegova 115. zmaga v karieri. Po novem ima Lipowitz v seštevku dirke za Pogačarjem 35 sekund zaostanka, tretji skupno je Francoz Lenny Martinez (Bahrain-Victorious), ki pa zaostaja že dve minuti in 23 sekund.

Dirka se bo končala v nedeljo z etapo od Lucensa do Leysina, kjer bo po 178 kilometrih ciljni vzpon.

Brus123
02. 05. 2026 16.21
Pogi je res car. Navit, nabrit in preudaren.
J Kvas
02. 05. 2026 16.19
GOAT
asdfghjklč
02. 05. 2026 16.07
Najboljši kolesar v zgodovini kolesarstva. Res, da še nima 5 zmag TdF, ampak ta številka bo letos. Drugo leto pa 6.
