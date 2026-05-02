Pogačar znova razred zase: Slovenec pokoril konkurenco na četrti etapi

V uvodnem delu etape je bil v ospredju še en slovenski predstavnik, nekdanji zmagovalec te dirke Primož Roglič (Red Bull BORA Hansgrohe), ki si je s skupino ubežnikov že privozil precejšnjo prednost. A so ubežnike v glavnini ujeli na zadnjem vzponu, ko so tekmovalci tretjič v etapi krenili na zahteven prelaz Jaunpass (1514 m). Tadej Pogačar se je odločil za pobeg slabih 20 kilometrov pred ciljem, sprva mu je še sledil Nemec Florian Lipowitz (Red Bull BORA Hansgrohe), ki je tudi v seštevku dirke njegov najbližji zasledovalec, a je 17 kilometrov pred ciljem tudi on moral priznati premoč slovenskemu zvezdniku.

Vodilni na dirki je tako v zadnjih kilometrih ostal sam, do cilja pa si je pred Lipowitzem privozil 14 sekund prednosti. Kot tretji je bil v cilju Španec Pablo Castrillo (Movistar), ki je bil prvi v manjši zasledovalni skupini, a je imel že minuto in 42 sekund zaostanka. Roglič je v zaključnem delu dirke precej popustil, na koncu je bil 16. z dvema minutama zaostanka.