Četverica Slovencev odšteva do začetka Toura, ki se bo odločal v Alpah

O tem, kakšna so pred začetkom 112. francoske pentlje razmerja na stavnicah, smo že poročali. Tadej Pogačar je prvi favorit pred Jonasom Vingegaardom . V boju za zmagovalni oder naj bi bili še Remco Evenepoel , Joao Almeida in Primož Roglič .

A Pogačar je na četrtkovi predstavitvi kolesarjev izpostavil, da med svoje tekmece še zdaleč ne uvršča zgolj Vingegaarda. "Tu sta tudi Primož in Remco," je izpostavil in dodal, da je zaradi izjemnih rezultatov v tej sezoni še kako optimističen.

Če ima kapetan ekipe UAE Emirates-XRG na dirko po Franciji sijajne spomine, povsem drugače velja za Primoža Rogliča. Kisovčan je bil na pragu zmage leta 2020, ko je vodil večji del dirke, a ga je na predzadnji etapi premagal prav Pogačar.

Odtlej je Roglič na Touru nastopil še trikrat (2021, 2022 in 2024), a zaradi padcev in poškodb ni več prišel do cilja. Prav zato je tokrat poudaril, da je njegov prvi cilj, da varno pride na Elizejske poljane in tam spije kozarec šampanjca.

Zaveda se, da tokrat ni v ožjem krogu favoritov. Pri 35 letih sodi med najstarejše v karavani, zato nikoli ne ve, kdaj je zadnjič na startu dirke vseh dirk. "Vsak nastop na Touru me približa zadnjemu. In ni treba, da vam povem, kako dobri so Tadej, Jonas in Remco. Ampak vsi bomo začeli z ničle, vsi se bomo borili od tu," je Roglič povedal na četrtkovem druženju z mediji.