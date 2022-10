Colbrelli zaradi težav s srcem končal kariero

Sonny Colbrelli se je po sprintu in osvojenem drugem mestu v prvi etapi dirke po Kataloniji zgrudil v cilju. Na pomoč je takoj prišla zdravniška služba, ki ga je začela oživljati. Po 45 minutah so Italijana odpeljali v bolnišnico. Nekaj dni kasneje se je vrnil v domovino in razmišljal o povratku, po tem, ko so mu na kardiološki kliniki v Padovi vstavili defibrilator. V zadnjem času je le rahlo treniral, po zadnjih pregledih in nasvetih zdravnikov pa bo končal športno pot.

"Pred letom dni sem v tem času proslavljal najpomembnejši uspeh v moji karieri – zmago na Pariz–Roubaixu. Nikoli si nisem predstavljal, da bom leto kasneje pred enim najzahtevnejših obdobij v življenju. Ampak to je moje življenje in postavil sem ga na kocko, zato sem zdaj zanj še toliko bolj hvaležen. Dalo mi je drugo priložnost," je v izjavi za ekipo dejal Colbrelli.

"Iz severnega pekla sem lani prišel kot zmagovalec, to mi je uspelo na legendarni način, kar bo ostalo zapisano v zgodovino. O tem bom lahko pripovedoval svojim otrokov. Svoje življenje dolgujem prav njim, družini in prijateljem. Iz tega črpam moč, da sprejmem to odločitev. Nikoli v svoj življenjepis ne bom dodal zmage na dirki po Flandriji, ki bo ostala neuslišana želja," je še dodal Italijan.

V Italiji z vstavljenim defibrilatorjem že tako ne bi smel tekmovati v poklicnem športu, podobno kot danski nogometaš Christian Eriksen po srčnem zastoju na lanskem EP. Tisti čas je bil član Interja iz Milana.

"Tisti, ki so bdeli nad podobnimi primeri, kot je bil Eriksenov v nogometu, so analizirali tudi moj primer. Kolesarstvo ni nogomet. Mi treniramo po cestah v nenadzorovanih okoljih, zato hitra pomoč večkrat ni mogoča, saj si ure in ure sam na odročnih in manj prometnih cestah," je še nekaj razlogov za konec kariere navedel zdaj nekdanji kolesar Bahrain-Victoriousa.