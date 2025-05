Contador prepričan, da Pogačarjeva priprava na Tour ni idealna

Po koncu spomladanskih klasik, na katerih je znova blestel Tadej Pogačar, se v kolesarski karavani že odšteva do začetka tritedenskih preizkušenj. Najprej bo na vrsti dirka po Italiji, julija pa bodo vse oči uprte v Francijo, kjer se pričakuje nov spopad Pogačarja in Jonasa Vingegaarda. Legendarni Španec Alberto Contador sicer občuduje uspehe slovenskega zvezdnika, a je prepričan, da njegova priprava na Tour ni idealna. "Če bi bil del njegove ekipe, bi me skrbelo," je opozoril.