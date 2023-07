Contador za 24UR: Jonas brezhiben, Pogačar v prihodnje še boljši

Alberto Contador (v rumeni majici) je na Touru slavil v letih 2007, 2009 in 2010. Zadnjo zmago so mu kasneje odvzeli zaradi zlorabe dopinga.

Alberto Contador je eden izmed sedmih kolesarjev v zgodovini, ki so slavili na vseh tritedenskih dirkah. Le on in legendarni Bernard Hinault se lahko pohvalita, da sta vsako (Giro, Tour in Vuelto) osvojila najmanj dvakrat. Po končani profesionalni karieri, v kateri je skupno zbral 68 zmag, največje kolesarske dirke spremlja kot strokovni sodelavec Eurosporta.

Ko je po 17. etapi, na kateri je Jonas Vingegaard dokončno dotolkel Tadeja Pogačarja in potrdil skupno zmago, opravil svoje medijske obveznosti, si je pred našim mikrofonom vzel čas za oceno napetih bojev v zadnjih treh tednih.

Kot pravi, se je kapetanu Jumbo-Visme na poti do zmage izplačalo, da je predano sledil odličnemu načrtu, ki so ga skovali znotraj ekipnega avtobusa. Pri Pogačarjevem "kolapsu" je svoje verjetno odigrala tudi poškodba zapestja, a prepričan je, da se bo šampion s Klanca pri Komendi vrnil še močnejši. Kot odločilno etapo 110. dirke po Franciji pa je 40-letni Španec izpostavil torkovo posamično vožnjo na čas.