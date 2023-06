Contador zaskrbljen glede priprav Pogačarja na dirko po Franciji

110. izvedba dirke po Franciji je tik pred vrati in pričakovano je veliko pozornosti ljubiteljev kolesarstva, pa tudi medijev, uprtih v zvezdnika ekipe UAE Team Emirates Tadeja Pogačarja. Slovenski kolesarski as se bo na sloviti Tour podal dobra dva meseca po zlomu zapestja, zaradi česar je eden najboljših kolesarjev vseh časov Alberto Contador zaskrbljen.

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je odlično začel leto 2023 in slavil na dirki Pariz–Nica, dirki po Flandriji, dirki Amstel Gold in Valonski puščici, nato pa si je 23. aprila pri padcu na dirki v Liege–Bastogne–Liege zlomil zapestje. Po uspešno prestani operaciji in nekaj več kot mesec dni dolgem okrevanju je njegova ekipa sporočila, da je Slovenčevo zapestje v celoti zaceljeno. Vseeno se je kolesar iz Klanca pri Komendi odločil izpustiti letošnjo dirko po Sloveniji, bo pa pred odhodom v Francijo nastopil še na državnem prvenstvu, kjer ob odsotnosti Primoža Rogliča velja za velikega favorita.

O izjemnemu slovenskem kolesarju se je za Eurosport razgovoril dvakratni zmagovalec dirke po Franciji, dirke po Italiji in dirke po Španiji Alberto Contador, ki je dejal, da ga skrbi, ali je Pogačarjeva poškodba zapestja vplivala na njegove priprave na dirko po Franciji. "Skrbi me, toda tisto, kar me skrbi, ni njegovo zapestje. Skrbi me, kako je ta poškodba zapestja vplivala na njegovo pripravo na Tour," je za Eurosprot dejal Contador in pojasnil: "Jasno je, da so morali v njegovi ekipi spremeniti veliko načrtov. Morali so reorganizirati višinske tabore, prestrukturirati koledarje dirk, prestaviti načrte treningov kolesarjev, s katerimi naj bi treniral in tako naprej."

"To bo pravi izziv," je prepričan 40-letni Španec, ki je tako kot Pogačar dvakrat slavil na najprestižnejši tritedenski dirki. "Zato mislim, da se ne gre za to, kako bi lahko poškodovano zapestje vplivalo nanj na dirki po Franciji, ampak bolj za to, kako je poškodba vplivala na priprave na to, da se na Tour poda v optimalni formi." Tako kot večina strokovnjakov tudi Španec meni, da se bosta za končno zmago pomerila Pogačar in lanski zmagovalec Jonas Vingegaard: "Če sem popolnoma iskren, mislim, da sta ta dva kolesarja na povsem drugi ravni. Veliko je kakovostnih kolesarjev, ki bi jima lahko otežili stvari, vendar mislim, da sta Pogačar in Vingegaard velika favorita – tako dobra sta povsod, ne glede na to, ali govorimo o kronometru, gorah, celo sprintu."

icon-expand Jonas Vingegaard in Tadej Pogačar FOTO: AP

Danec, ki je imel za razliko od Slovenca nemotene priprave na sloviti Tour, je v letu 2023 dobil že tri etapne preizkušnje – Gran Camino, dirko po Baskiji in dirko po Dofineji, zaradi česar ga stavnice smatrajo za glavnega favorita dirke po Franciji.

Contador sicer za zmago na dirki po Franciji napoveduje tesen boj med Slovencem in Dancem, ob tem pa poudarja, da bi lahko imel Vingegaard precejšnjo prednost predvsem zaradi moči njegovih pomočnikov pri Jumbo-Vismi, pri čemer predvsem misli na Wout van Aerta in Seppa Kussa. "Van Aert ni ključen le v gorah, je ključen na katerem koli terenu. To je dokazala lani na tlakovcih. In vemo, kako odličen je lahko tudi Kuss. Res je, da je ekipa UAE Team Emirates letos opravila domačo nalogo. Ekipo so znatno okrepili in je sedaj veliko bolj konkurenčna, kot je bila lani. Na splošno sta si ekipi po moči zelo blizu," je razložil Španec.