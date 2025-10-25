Cosnefroy nova moč v Pogačarjevi ekipi

"Zelo sem navdušen, da sem se pridružil najboljši ekipi na svetu. Ko mi je Mauro Gianetti (direktor ekipe. op. a.) razložil projekt, sem vedel, da je to izziv, ki ga potrebujem v tem času kariere. Komaj čakam, da začnem to novo poglavje," je Benoit Cosnefroy, tudi nekdanji svetovni prvak do 21 let, dejal v sporočilu za javnost, v katerem je napovedal svoj prihod.

Za Francoza je prestop priložnost, da ponovno začne svojo kariero, saj ni dirkal od junijske dirke po Švici, ker mu je sezono uničila poškodba kolena. Pri ekipi iz Združenih Arabskih Emiratov je že en Francoz, in sicer Pavel Sivakov.