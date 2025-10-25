Svetli način
Kolesarstvo

Cosnefroy nova moč v Pogačarjevi ekipi

Ljubljana, 25. 10. 2025 14.17

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
1

Francoski kolesar Benoit Cosnefroy se bo pridružil Tadeju Pogačarju pri ekipi UAE Team Emirates-XRG za naslednji dve sezoni, je sporočila ekipa štirikratnega zmagovalca dirke Tour de France. Potem ko je celotno kariero preživel v ekipi AG2R, ki je postala Decathlon, se 30-letni Normandijec pridružuje najmočnejši ekipi v pelotonu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Zelo sem navdušen, da sem se pridružil najboljši ekipi na svetu. Ko mi je Mauro Gianetti (direktor ekipe. op. a.) razložil projekt, sem vedel, da je to izziv, ki ga potrebujem v tem času kariere. Komaj čakam, da začnem to novo poglavje," je Benoit Cosnefroy, tudi nekdanji svetovni prvak do 21 let, dejal v sporočilu za javnost, v katerem je napovedal svoj prihod.

Za Francoza je prestop priložnost, da ponovno začne svojo kariero, saj ni dirkal od junijske dirke po Švici, ker mu je sezono uničila poškodba kolena. Pri ekipi iz Združenih Arabskih Emiratov je že en Francoz, in sicer Pavel Sivakov.

kolesarstvo uae team emirates Benoit Cosnefroy
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kinimod
25. 10. 2025 15.49
Počutim se vse bolj Francosko
ODGOVORI
0 0
