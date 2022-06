Criterium du Dauphine: Ganna zmagovalec kronometra, Roglič peti

Olimpijski prvak Primož Roglič je na ravninski progi od Montbrisona do La Batie d'Urfeja zasedel peto mesto, za zmagovalcem je zaostal 42 sekund. V skupnem seštevku se je prebil na tretje mesto, za vodilnim, moštvenim kolegom Woutom van Aertom zaostaja 56 sekund. Za tri je pred njim tudi Italijan Mattia Cattaneo , ki je bil v kronometru četrti, pred njim je bil tudi Ethan Hayter . Britanec je za zmagovalcem zaostal 17 sekund.

Ekipa Jumbo Visme je zdaj v odličnem položaju za skupno zmago na Criterium du Dauphine. Če van Aertu ne bo šlo v gorskih etapah v soboto in nedeljo, imajo zdaj na tretjem in četrtem mestu svoja tekmovalca, za Rogličem je na četrtem mestu Danec Jonas Vingegaard, ki za vodilnim zaostaja minuto in 26 sekund.

Četrtkova peta etapa ne sodi med težje, Van Aert, ki je tudi odličen sprinter, pa bo v njej zagotovo poskušal dobiti kakšne bonifikacijske sekunde in še povečati vodstvo.