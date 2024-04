Cuban: Vsa čast Dirku, a Luka je že sedaj najboljši igralec Dallasa v zgodovini

OGLAS

Izjemna statistika Luke Dončića v srednem delu sezone FOTO: Sofascore.com icon-expand

Luka Dončić bo z Dallas Mavericksi v prvem krogu končnice izzval Los Angeles Clipperse. Ekipi iz Dallasa (50-32) in Los Angelesa (51-31) sta od Dončićevega prihoda v ligo NBA stari znanki tekem končnice. To bo njun tretji dvoboj v prvem krogu v zadnjih štirih letih. "Pričakujem nov epski spopad dveh velikih rivalov. Prepričan pa sem, da bo šlo za viteški boj vse do konca. Seveda je v končnici dovoljeno tudi kaj več kot v rednem delu, a verjamem, da bo vse v okviru poštenega," je iz prve izstrelil prvi mož Dallasa Mark Cuban, ki je bil precej židane volje na druženju s sedmo silo.

"Odlično se poznamo, mislim, da ne bo nobenih skrivnosti v taktični pripravi. Ekipi sta dvignili formo v zadnjem obdobju, zato se pričakuje kakovosten dvoboj. Koliko tekem bo trajal? Upam, da bomo slavili s 4:0. Šalo na stran. Težko je špekulirati, a udarili se bosta enakovredni moštvi," je še opazil Cuban.

Mark Cuban, Luka Dončić in Kyrie Irving FOTO: AP icon-expand

V koronskem letu 2020 je Dončić v mehurčku na Floridi sicer zablestel v polnem sijaju z nepozabnim metom za zmago na četrti tekmi, nato pa ostal praznih rok po šestih dvobojih. Sezono pozneje je serija trajala še tekmo več, Dallas pa ni bil kos bolje sestavljeni zasedbi iz mesta angelov, kljub takratnemu vodstvu z 2:0 v zmagah. Forma pred tretjim medsebojnim obračunom v zadnjih štirih letih je na strani Dallasa, ki je lahko na zadnjih dveh tekmah spočil svoja največja zvezdnika Dončića in Kyrieja Irvinga ter druge člane prve peterke. "Odlična novica za našo stroko je, da Kyrie in Luka končnico pričakujeta spočita in sveža. Predvsem pa zdrava, kar je najpomembneje."

Klub iz Dallasa je ob koncu prestopne tržnice okrepil svoje moštvo na ključnih mestih pod košem in ob obeh zvezdnikih ter se samozavestno odpravlja v lov na drugi šampionski prstan po letu 2011. A samozavestni so tudi Clippersi z zvezdniki Kawhijem Leonardom, Paulom Georgeom, Jamesom Hardnom in Russllom Westbrookom. "Po imenih sodeč, so tekmeci morda v prednosti, toda mi smo povsem druga ekipa kot pred novim letom," je prepričan Mark Cuban.

Luka Dončić in Mark Cuban FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Dončić je z Dallasom enkrat že igral v konferenčnem finalu v sezoni 2021/22, a tam izgubil proti poznejšim zmagovalcem Golden State Warriorsom z 1:4 v zmagah. Vseeno pa trenutno 25-letni slovenski as ob sebi še nikoli ni imel tako povezane ekipe, tudi sam pa je znova postregel s statistično izjemno sezono s 33,9 točke, 9,2 skoka ter 9,8 podaje na tekmo, s čimer je v igri za naziv najkoristnejšega igralca (MVP) rednega dela lige. "Luka? Čudeže dela vsa ta leta, odkar je v NBA, odkar je član Dallasa. Upam, da se bo tu tudi upokojil. Vsa čas Dirku Nowitzkemu, toda Luka Dončić je že sedaj najboljši igralec naše franšize v zgodovini sploh."