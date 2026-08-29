Čudovita gesta vodilnega na Vuelti, namenjena nesrečnemu Pogačarju

Hud padec in odstop Tadeja Pogačarja na letošnji Vuelti sta pomenila, da se je po koncu osme etape na vrh skupnega seštevka zavihtel Enric Mas. Slovenska publika je Španca dodobra spoznala, že ko je v šesti etapi dobro konkuriral Slovencu in ga na zadnjem vzponu za nekaj časa celo prehitel. Danes pa je Mas poskrbel za novo potezo, s katero si je zagotovo priskrbel simpatije slovenskih kolesarskih navdušencev. Na podelitvi ob koncu dirke si namreč ni želel nadeti rdeče majice, ki mu pripada kot vodilnemu kolesarju.