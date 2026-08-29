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Kolesarstvo

Čudovita gesta vodilnega na Vuelti, namenjena nesrečnemu Pogačarju

Valencia, 29. 08. 2026 19.05 pred 37 minutami 1 min branja 6

Avtor:
Lu.M
Enric Mas izkazal spoštovanje Tadeju Pogačarju in si ni nadel rdeče majice

Kolesarskemu svetu je danes zastal dih. Na relativno neatraktivni osmi etapi Dirke po Španiji je dobrih 33 kilometrov pred koncem prišlo do množičnega padca, v katerega je bil vpleten tudi najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar. Slovenec je že končal z letošnjo Vuelto, novi vodilni v skupnem seštevku Enric Mas pa je ob podelitvi rdeče majice poskrbel za spoštovanja vredno gesto.

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Hud padec in odstop Tadeja Pogačarja na letošnji Vuelti sta pomenila, da se je po koncu osme etape na vrh skupnega seštevka zavihtel Enric Mas. Slovenska publika je Španca dodobra spoznala, že ko je v šesti etapi dobro konkuriral Slovencu in ga na zadnjem vzponu za nekaj časa celo prehitel. Danes pa je Mas poskrbel za novo potezo, s katero si je zagotovo priskrbel simpatije slovenskih kolesarskih navdušencev. Na podelitvi ob koncu dirke si namreč ni želel nadeti rdeče majice, ki mu pripada kot vodilnemu kolesarju.

Preberi še Hud padec Pogačarja, ki je okrvavljen končal z Vuelto

Španec se je za potezo odločil v znak spoštovanja najboljšega kolesarja, ki je kruto končal letošnjo Vuelto. Ta je bila povsem v njegovih rokah, a mu je končno zmago na edini veliki dirki, ki je še ni osvojil, odvzel nesrečen padec. Mas bo zdaj srdit boj za slavje bil tudi s Primožem Rogličem, ki trenutno zaseda tretje mesto, lovi pa status kolesarja, ki je največkrat pokoril Dirko po Španiji.

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Hud padec Pogačarja, ki je okrvavljen končal z Vuelto

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KOMENTARJI6

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Bojan71
29. 08. 2026 19.42
ZAJ PA ROGLIC CE NE BOS ZMAGAL, SI PA POTEM RES ZREL ZA UPOKOJITEV
Odgovori
0 0
slayer2
29. 08. 2026 19.39
Respect!!!
Odgovori
+1
1 0
Tima123
29. 08. 2026 19.37
Kapa dol.
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+5
5 0
Iqos
29. 08. 2026 19.30
Zakaj pa ne? A se sam tako malo ceni...se dogajajo nesreče, padci. Takšno je pač življenje športnikov. Karavana gre dalje.
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-3
3 6
J Kvas
29. 08. 2026 19.38
Nekateri nimate empatije...
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+2
2 0
Jaz zaj
29. 08. 2026 19.18
vsa čast
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+8
9 1
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