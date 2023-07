Čustven objem olajšanja za motivacijo pred zadnjo gorsko priložnostjo

Zelo čustveno je uspeh rojaka doživel tudi Pogačar. "Ravno sem ga srečal, objela sva se. Jokal je. Tudi jaz sem zelo čustven zaradi njegovega uspeha. Izjemno je, da je zmagal na takšen način. To zmago si je zares zaslužil. Super ponosen in vesel sem zanj," zadovoljstva ob prihodu v cilj ni skrival kapetan Emiratov.

Ne zgolj s pogumnim begom in do milimetra natančnim sprintom za etapno zmago – Mohorič je v petek zablestel tudi v čustvenem intervjuju, ko je s solzami v očeh spregovoril o izzivih, ki jih prinaša življenje kolesarskega profesionalca na najvišjem nivoju. "Kruto je biti kolesar na Touru. Vsi so tako dobro pripravljeni, da včasih trpiš kot žival. Na Col de la Lozu me je bilo pred slovenskimi navijači sram. Štiri mesece sem bil od doma, pol leta sploh nisem videl svoje družine. Zato se počutiš neumno, ko v ozadju loviš časovno zaporo," je povedal.