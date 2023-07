Čustveni Mohorič po 'hat-tricku': Očitno je Gino želel, da zmagam

Še drugi dan zapored se je na dirki po Franciji za zmago udarila ubežna skupina. Zopet ji je bil zelo blizu četrtkov zmagovalec Kasper Asgreen, a je bil za nekaj centimetrov na ciljni črti hitrejši Matej Mohorič. Po svoji tretji etapni zmagi na Touru, ki jo je potrdil šele fotofiniš, je s cmokom v grlu in solzami v očeh pojasnil, zakaj se mu je od srca odvalila prava skala.

"Kruto je biti kolesar svetovnega kova na Touru, ker so vsi tako dobro pripravljeni, da včasih trpiš kot žival. Na Col de la Lozu me je bilo sram pred vsemi slovenskimi navijači, ker sem bil na koncu svojih moči. S 140 srčnega utripa in 300 vati sem se 'klatil gor', kar zmore vsak rekreativni kolesar. Štiri mesece sem bil od doma, skupno pol leta sploh nisem videl svoje družine. Zato se počutiš neumno, ko v ozadju loviš časovno zaporo. A potem pride takšen dan kot danes," je o trpljenju, ki ga je moral prestati, da se je tri dneve pred koncem Toura le razveselil etapne zmage, iskreno spregovoril Matej Mohorič. "Želel sem narediti največ za sebe, predvsem pa za ekipo in osebje, ki gara cele dneve. Zbujajo se ob šestih in zaključujejo ob polnoči. Enostavno je to veliko garanje. Seveda ima tudi dobre strani, ampak včasih je zares težko. Danes sem čustven, ker vem, koliko sem naredil zato. To zmago bi predvsem posvetil ekipi," je dodal v izjavi za TV Slovenija.

'Ves čas sem bil na robu svojih zmožnosti' Že pred začetkom etape se je vedelo, da bi jo znali zaradi ugodnega profila odločiti ubežniki. Mohoriča v prvotni skupini, ki se je izoblikovala 50 kilometrov po startu, ni bilo. Potem ko se ji je priključil, pa je skupaj s Kasperjem Asgreenom in Benom O'Connorjem odločilni napad pripravil na zadnjem od dveh vzponov, ko je bilo do cilja še slabih 30 kilometrov.

Trojica je složno sodelovala vse do zadnjih metrov, tako da se ji močna zasledovalna skupina s številnimi zvezdniki ni uspela priključiti. "Verjel sem vase in v vse, kar sem žrtvoval, da sem lahko danes tukaj. Vse do konca nisem obupal. Skušal sem biti nesebičen, pripomogel sem, kolikor sem lahko. Ves čas sem bil na robu svojih zmožnosti. Vedel sem, da moram vse narediti perfektno," je razplet etape komentiral član Bahrain Victoriousa, ki se lahko pohvali z etapnimi zmagami na vseh tritedenskih dirkah.

Kasperja Asgreena in Mateja Mohoriča je v cilju ločilo le nekaj centimetrov.