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Kolesarstvo

'Dal sem vse od sebe, Masu lahko le čestitam'

Jerez, 10. 09. 2026 18.48 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Primož Roglič

Lahko sem zadovoljen, dal sem vse od sebe, tudi nekoliko zmanjšal zaostanek v skupnem seštevku, je po današnjem kronometru na dirki po Španiji v okolici Jereza dejal slovenski kolesar Primož Roglič. Ta je v skupni razvrstitvi zmanjšal zaostanek za vodilnim Špancem Enricom Masom za 33 sekund. V Rogličevi ekipi so sicer odkrito upali na več.

Da je Španec izpolnil svoje napovedi o tem, da bo tudi v kronometru boljši od svojih zgodovinskih predstav, so v izjavah potrdili v ekipi Red Bull-BORA-hansgrohe. "Danes je bil Enric neverjeten, lahko mu samo čestitam," je to potrdil Roglič.

Sam je s svojo predstavo sicer zadovoljen. "Pred etapo sem lahko le upal na dobro vožnjo in na koncu se mi je ta izšla," je dejal po četrtem mestu v etapi. "V prvem delu sem pritisnil nekoliko bolj na pedala, v drugem sem bil morda tudi zaradi izkušenj iz preteklosti o tem, kakšna je podlaga na cestah tu, nekoliko previdnejši. A dal sem vse od sebe in na koncu zmanjšal zaostanek."

Primož Roglič
Primož Roglič
FOTO: Profimedia

Ta za Masom zdaj znaša 1:37 minute. Pred karavano pa sta dve zahtevni gorski etapi, na katerih Roglič lahko še upa na preobrat. "V ekipi bomo naredili vse. Šli bomo dan za dnevom, jaz bom dal vse od sebe, potem bomo pa videli, kaj to pomeni," je dodal. V petek bo na sporedu zelo zahtevna etapa od Veleza do vrha Penas Blancasa. Po razgibanem srednjem delu trase na koncu sledi še 18,8 km dolg ciljni vzpon s povprečnim naklonom 6,5 odstotka. Skupno bodo morali kolesarji premagati 4000 višinskih metrov.

Primož Roglič dirka po Španiji Enric Mas kolesarstvo kronometer

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