'Dal sem vse od sebe, Masu lahko le čestitam'

Da je Španec izpolnil svoje napovedi o tem, da bo tudi v kronometru boljši od svojih zgodovinskih predstav, so v izjavah potrdili v ekipi Red Bull-BORA-hansgrohe. "Danes je bil Enric neverjeten, lahko mu samo čestitam," je to potrdil Roglič.

Sam je s svojo predstavo sicer zadovoljen. "Pred etapo sem lahko le upal na dobro vožnjo in na koncu se mi je ta izšla," je dejal po četrtem mestu v etapi. "V prvem delu sem pritisnil nekoliko bolj na pedala, v drugem sem bil morda tudi zaradi izkušenj iz preteklosti o tem, kakšna je podlaga na cestah tu, nekoliko previdnejši. A dal sem vse od sebe in na koncu zmanjšal zaostanek."