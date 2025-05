Dan D na Giru: mitski vzpon Colle delle Finestre bo okronal zmagovalca

Na zadnjem vzponu na Antagnod (9,5 km/4,7 %) je v 19. etapi Gira dobra dva kilometra pred vrhom napadel Ekvadorec Richard Carapaz in s sabo odpeljal le Mehičana Isaaca del Tora, ostali pa so hitro zaostali. Do konca so omilili škodo, tako da bo končna odločitev o zmagovalcu Gira znana v soboto.