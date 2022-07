Dan, ko si karavana oddahne

"Zna biti utrujajoče, a uživamo v tem, kar počnemo. Tour je tako velik dogodek in v čast nam je, da smo del njega," je povedal Noe, za katerega je bila to četrta dirka po Franciji. "Ne pritožuj se, mlad si še," se je ob tem nasmehnil Martin, ki je zaključil svoj jubilejni 20. Tour.

Dodatna težava za vse, ki so letos sodelovali pri pripravi Tourove vasi, je bila težko vzdržna vročina. Pogosto so temperature na startih presegale 30 stopinj. V Parizu je bilo v času našega prihoda na start 33 stopinj, zato so bili vsi še kako zadovoljni, da je začetek 21. etape potekal v klimatizirani dvorani Paris la Defense Arena.

V prijetno ohlajenem ozračju je bilo od začetka čutiti nekoliko drugačno, bolj sproščeno vzdušje kot ostale dni. To smo spoznali že na vhodu v vas, ko nam varnostniki – prvič na letošnji dirki – niso skenirali akreditacije in so z zamahom roke le pokazali, naj vstopimo.

Ko so kolesarji zapustili dvorano v predmestju Pariza in se odpravili proti Elizejskim poljanam, so si vsi po tihem oddahnili. Čeprav zna biti še kako naporna, imajo Francozi svojo dirko tako radi, da bodo znova rade volje sodelovali pri njeni organizaciji. Prav vsi, od prvega moža dirke do človeka, ki ti na startu postreže kavo, si svoje poslanstvo štejejo v veliko čast.

Odnos Francozov do Toura nam je ob koncu lepo orisal plesalec Noa. "Sedaj si bom oddahnil in nekaj časa užival, potem pa ga bom spet začel pogrešati. Se vidimo naslednje leto."